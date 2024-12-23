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Театр Культура

В Самаре состоялась премьера оперы для всей семьи "Про Ивана-молодца и подарки из ларца"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 декабря, на Малой сцене театра "Шостакович Опера Балет" состоялась премьера оперы для всей семьи Андрея Колесникова "Про Ивана-Молодца и подарки из ларца".

Фото: Александр Крылов

"После знакомства с либретто оперы и музыкой замечательного композитора Андрея Колесникова я почувствовал, что в этом есть интересная и глубокая мысль, которая близка и актуальна как взрослым, так и детям", - Максим Пожидаев, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик.

"Про Ивана-молодца и подарки из ларца" - это веселый спектакль в жанре оперы для детей с приключенческим сюжетом о похищении коварными разбойниками невесты воеводы Ивана и чудесном ее возвращении, благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи ее героев.

"В спектакле затронута чрезвычайно важная тема единения народов, которую я постарался выразить не только через слово, но и с помощью музыки", - Андрей Колесников, композитор спектакля.
Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные моменты, в которых участвуют юные зрители - без них не обходится ни один поворот в сюжете.

"Выступая не только в роли режиссера-постановщика, но и находясь внутри театрального действия в качестве исполнителя одной из ролей, я имела возможность контролировать процесс, мобильно решая непредвиденные ситуации, а также морально поддерживая своих молодых коллег", - поделилась впечатлениями Евгения Тенякова, солистка "Шостакович Опера Балет", заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области.

Музыка спектакля очень легка для восприятия - это мелодичные песни и народная танцевальная музыка. Русские, татарские, чувашские, мордовские интонации и костюмы как яркие ленты вплетены в его художественное оформление. 

В постановке участвуют солисты оперы, артисты хора и оркестра. Перед сценой зала размещается небольшой инструментальный ансамбль, и дети в непосредственной близости могут понаблюдать за игрой музыкантов.

Композитор - Андрей Колесников
Музыкальная аранжировка - Максим Пожидаев
Либретто Александра Немировского по сказке Леонида Острецова
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Максим Пожидаев
Режиссер-постановщик - Евгения Тенякова
Художник-постановщик - Александр Пырялин
Художник по свету - Диана Сергеева

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