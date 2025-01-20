На малой сцене "Шостакович Опера Балет" состоится премьера спектакля "Метель"

"Метель" по бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина — это театрализованная фантазия, сплетающая в единое звучание эпохи начала XIX и XX века: прозаический текст и романсы на стихи Пушкина, актерскую игру, вокал, музыку Георгия Свиридова в исполнении артистов оркестра и уникальное видеооформление.
В спектакле принимают участие солисты оперы и камерный ансамбль театра.
"Наша задача — подчеркнуть чистоту и поэтичность пушкинского текста, обрамив его трогательной музыкой Свиридова", — говорят постановщики спектакля.
Самарцы смогут увидеть постановку 1 февраля в 15:00 на малой сцене оперного театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.