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Театр Культура

На малой сцене "Шостакович Опера Балет" состоится премьера спектакля "Метель"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Метель" по бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина — это театрализованная фантазия, сплетающая в единое звучание эпохи начала XIX и XX века: прозаический текст и романсы на стихи Пушкина, актерскую игру, вокал, музыку Георгия Свиридова в исполнении артистов оркестра и уникальное видеооформление.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В спектакле принимают участие солисты оперы и камерный ансамбль театра.

"Наша задача — подчеркнуть чистоту и поэтичность пушкинского текста, обрамив его трогательной музыкой Свиридова", — говорят постановщики спектакля.

Самарцы смогут увидеть постановку 1 февраля в 15:00 на малой сцене оперного театра.

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