На малой сцене "Шостакович Опера Балет" состоится премьера спектакля "Метель"

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"Метель" по бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина — это театрализованная фантазия, сплетающая в единое звучание эпохи начала XIX и XX века: прозаический текст и романсы на стихи Пушкина, актерскую игру, вокал, музыку Георгия Свиридова в исполнении артистов оркестра и уникальное видеооформление.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета