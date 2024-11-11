В самарском театре оперы и балета дадут оперу "Мадам Баттерфляй"

Жителей и гостей Самары пригласили провести культурно провести выходные. В субботу, 23 ноября, в оперном театре прозвучат ариии "Мадам Баттерфляй" (12+) Джакомо Пучини.

Четыре поколения предков композитора были музыкантами. Они писали церковную музыку — а он стал писать для театра, и это оказался правильный выбор.

Пуччини был уже популярным композитором, чьи оперы ставились в лучшем театре Италии — Ла Скала, — когда в 1900 году в Лондоне он попал на представление пьесы Дэвида Беласко "Мадам Баттерфляй". Несколько лет спустя история юной гейши, преданной американским моряком, получила музыкальное воплощение. Первая постановка "Мадам Баттерфляй" провалилась. Упрямый Пуччини дорабатывал оперу снова и снова и довел-таки до совершенства. В "Баттерфляй" нет ничего случайного или непродуманного.

Действие оперы происходит в Японии, и чтобы создать настоящий восточный колорит, Пуччини общался с японцами и изучал ноты японских песен. В "Мадам Баттерфляй" звучит не меньше десятка подлинных мелодий родины Чио-Чио-сан. А в оркестре за азиатские краски отвечает целая палитра ударных инструментов: японские колокола, европейские клавишные колокольчики-глокеншпиль, трубчатые колокола и гонг.

Пуччини мастерски наращивает напряжение. В первом действии всё кажется нежным, легким и беззаботным — даже сам цинизм, с которым устраивается брак Баттерфляй и Пинкертона. Второе действие — мучительный контраст непоколебимой надежды Баттерфляй и здравого смысла. В третьем действии самообман героини рассеивается, и развязка наступает медленно и неотвратимо. Монолог Баттерфляй перед тем, как она покончит с собой, — один из самых сильных оперных финалов в истории.

Начало спектакля в 18:30.