Спектакль Самарского театра драмы вошел в лонг-лист "Золотой Маски"

Опубликован список претендентов на Российскую национальную театральную премию по итогам сезона 2023-2024 и лонг-лист. В номинации "Драматический театр и театр кукол" в лонг-листе представлен спектакль Самарского академического театра драмы "Дети солнца" (16+) по пьесе Максима Горького. Премьера состоялась в ноябре 2023 года
Режиссер спектакля - заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра драмы Сергей Морозов, художник-постановщик - Денис Денисов, художник по костюмам - Ирина Долгова, художник по свету - Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи - Людмила Бояринова.
Спектакль до того стал лауреатом IХ всероссийского фестиваля "Старейшие театры России в Калуге" (сентябрь 2024): "Лучшая работа художника по свету" - Валентин Бакоян; "Лучшая женская роль второго плана" - Елена Ивашечкина за роль Антоновны; "Лучшая женская роль" - Екатерина Конурина за роль Лизы.
Постановка получила награды VII всероссийского фестиваля "Волжские театральные сезоны" (апрель 2024): "Лучшая женская роль" - Наталия Прокопенко за роль Елены Протасовой; "Лучшая мужская роль" - Герман Загорский за роль Павла Протасова; "Лучший режиссер" - Сергей Морозов.
В марте 2024 года спектакль был удостоен губернской премии "Самарская театральная муза" "За лучший спектакль в драматическом театре". Также были отмечены артисты: "Лучшая мужская роль в драматическом театре" - Герман Загорский за роль Павла Протасова; "Лучшая роль молодой актрисы в драматическом театре" - Виолетта Шулакова за роль Лизы.
В "Детях солнца" Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне тревожного времени. Герои живут обычной жизнью, не чувствуя, что внутри дома растет непонимание между его обитателями, а за стенами уже происходят необратимые перемены. В эпоху перемен так трудно уловить пролетающее мимо счастье.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.