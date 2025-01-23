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Театр Культура

Спектакль Самарского театра драмы вошел в лонг-лист "Золотой Маски"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опубликован список претендентов на Российскую национальную театральную премию по итогам сезона 2023-2024 и лонг-лист. В номинации "Драматический театр и театр кукол" в лонг-листе представлен спектакль Самарского академического театра драмы "Дети солнца" (16+) по пьесе Максима Горького. Премьера состоялась в ноябре 2023 года

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Режиссер спектакля - заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра драмы Сергей Морозов, художник-постановщик - Денис Денисов, художник по костюмам - Ирина Долгова, художник по свету - Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи - Людмила Бояринова.

Спектакль до того стал лауреатом IХ всероссийского фестиваля "Старейшие театры России в Калуге" (сентябрь 2024): "Лучшая работа художника по свету" - Валентин Бакоян; "Лучшая женская роль второго плана" - Елена Ивашечкина за роль Антоновны; "Лучшая женская роль" - Екатерина Конурина за роль Лизы.

Постановка получила награды VII всероссийского фестиваля "Волжские театральные сезоны" (апрель 2024): "Лучшая женская роль" - Наталия Прокопенко за роль Елены Протасовой; "Лучшая мужская роль" - Герман Загорский за роль Павла Протасова; "Лучший режиссер" - Сергей Морозов.

В марте 2024 года спектакль был удостоен губернской премии "Самарская театральная муза" "За лучший спектакль в драматическом театре". Также были отмечены артисты: "Лучшая мужская роль в драматическом театре" - Герман Загорский за роль Павла Протасова; "Лучшая роль молодой актрисы в драматическом театре" - Виолетта Шулакова за роль Лизы.

В "Детях солнца" Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне тревожного времени. Герои живут обычной жизнью, не чувствуя, что внутри дома растет непонимание между его обитателями, а за стенами уже происходят необратимые перемены. В эпоху перемен так трудно уловить пролетающее мимо счастье.

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