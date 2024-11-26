Объявлены лауреаты премии "Музыкальное сердце театра"

В понедельник, 25 ноября, на сцене Самарского театра юного зрителя "СамАрт" вручили премии "Музыкальное сердце театра".

Церемония прошла в необычном формате: мероприятие было исполнено в стилистике Грушинского фестиваля.

Гостями и участниками события стали Максим Дунаевский, Марк Розовский, Ким Брейтбург, Александр Пантыкин, Сергей Сашин, Дмитрий Калантаров, Светлана Горшкова, Виктор Минков, Евгений Загот, Сусанна Цирюк, Карина Вартанова, Ирина Брондз, Валерий Архипов, Ольга Кудишина, Ирина Калягина, Нонна Гришаева, Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, Юрий Мазихин, Сергей Миндрин, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Михаил Дорожкин, Елена Газаева, Станислав Беляев и другие известные деятели культуры и представители органов власти. Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с приветственным словом онлайн.

Президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра", композитор, Народный артист России Максим Дунаевский сказал: "Каждый год преподносит свои сюрпризы, качество и количество спектаклей растет, их сюжеты становятся все более разнообразными… Но музыка в них — главное, она руководит всем. И мне, как композитору, это особенно приятно".

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: "Нашему региону очень повезло, потому что наш зритель имел возможность увидеть лучшие музыкальные спектакли театров России за последний театральный сезон. Мы видели, с какой теплотой и нежностью встречают замечательные мюзиклы, которые представлены на этом фестивале".

Художественный руководитель московского государственного театра "У Никитских ворот", Народный артист РФ Марк Розовский прокомментировал: "Русский мюзикл не уступает Бродвею, потому что затрагивает социально значимые темы и всегда основывается на нравственности. Фестиваль "Музыкальное сердце театра" — это настоящий праздник для каждого из нас и особенно для тех, кто имеет отношение к этому жанру".

Директор театра им. Комиссаржевской, заслуженный работник культуры РФ Виктор Минков сказал: "Мюзикл — это зрелище и шоу, а нам всем очень не хватает радости и драйва. То развитие, которое получил жанр мюзикла в РФ, будет только укрупняться. Мюзикл всегда будет знаковым событием, независимо от того, в каком городе его ставят".

Руководитель департамента коммуникаций ПФКИ Ольга Кудишина отметила: "Уже не в первый раз фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив. Это говорит о серьезности и важности мероприятия. Чтобы получать несколько лет подряд гранты, команде нужно каждый год доказывать уникальность и расширение, масштабирование проекта, привносить новые изюминки. С этой задачей творческая команда фестиваля прекрасно справляется".

Генеральный продюсер фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров сказал: "За последние четыре года это самый масштабный и разнообразный фестиваль, как в плане участников, так и по программе мероприятий. Был также и социальный блок: мы обеспечили почти все спектакли в Самаре и Тольятти тифлокомментированием для незрячих и слабовидящий людей. В мюзикле нет никаких ограничений — нужно идти дальше и постоянно развиваться. Тема любви — отличительная черта русского мюзикла".

Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" не только подвел итоги, но и строит уверенные планы на будущее. Так, например, на церемонии проректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Алексей Смокотов объявил, что блок фестиваля "Большой дебют" в следующем году пройдет на территории филиала РГИСИ в Калининграде, который войдет в один из четырех федеральных культурных кластеров, создаваемых по поручению президента РФ.

Лауреаты в конкурсных номинациях "Музыкальное сердце театра" (2024)

"Лучшая пьеса" (автор/перевод): Алексей Иващенко, Дмитрий Белов — "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр);

"Лучший текст песен" (автор/перевод): Алексей Иващенко, Дмитрий Белов — "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр);

"Лучшая музыка" (композитор): Артур Байдо — "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр);

"Лучшая оркестровка" (аранжировщик): Евгений Загот — "Айсвилль" ("Театр на Садовой", Санкт-Петербург);

"Лучший музыкальный руководитель": Елена Буланова — "Айсвилль" ("Театр на Садовой", Санкт-Петербург);

"Лучший дирижер": Валерий Шелепов — "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр);

"Лучшее пластическое решение" (хореограф): Никита Борис — "Медведь" (Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Санкт-Петербург);

"Лучшая сценография" (художник-сценограф): Анастасия Пугашкина — "Айсвилль" ("Театр на Садовой", Санкт-Петербург);

"Лучшие костюмы" (художник по костюмам): Ирэна Белоусова — "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр);

"Лучшее световое оформление" (художник по свету): Иван Виноградов — "Айсвилль" ("Театр на Садовой", Санкт-Петербург);

"Лучшая исполнительница роли второго плана": Манана Гогитидзе (Бо и Бо) — "Айсвилль" ("Театр на Садовой", Санкт-Петербург);

"Лучший исполнитель роли второго плана": Валерий Яременко (Гениальный сыщик) — "Бременские музыканты" ("Театр имени Моссовета", Москва);

"Лучшая исполнительница главной роли": Вера Свешникова (Пат) — "Три товарища" (Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина, Санкт-Петербург);

"Лучший исполнитель главной роли": Станислав Сикирин (Гринев Петр) — "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр);

"Лучший режиссер": Дмитрий Белов — "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр);

"Лучший продюсер": Юлия Стрижак — "Три товарища" (Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина, Санкт-Петербург);

"Лучший спектакль для детей и подростков": "Сказка странствий" (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр "Карамболь");

"Лучший спектакль малой формы": "Айсвилль" ("Театр на Садовой", Санкт-Петербург);

"Лучший спектакль": "Орел и Ворон" (Красноярский музыкальный театр).

Специальные номинации:

Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения — Марк Розовский;

Премия "За партнерство" — Компания МТС Live;

Премия зрительских симпатий — "Два благородных дона", Самарский театр драмы им. М. Горького.