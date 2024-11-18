В Самаре выступит академический русский оркестр имени Андреева

27 ноября в самарском театре оперы и балета состоится особенный концерт "Душа России" (6+). Перед зрителями выступят артисты государственного академического русского оркестра им. В. А. Андреева.
Эта уникальная программа охватывает все богатство репертуара оркестра с момента его основания, воплощая в себе многолетние традиции и музыкальное наследие великого коллектива.
Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов.
Вместе с прославленным коллективом выступят солисты самарского театра оперы и балета Светлана Каширина (меццо-сопрано) и Степан Волков (бас-баритон).
В программе концерта прозвучат произведения, которые стали частью истории русского и общемирового музыкального искусства:
— обработки русских народных песен, передающие душевную красоту и мелодику национальной культуры;
— произведения известных композиторов-классиков, чьи шедевры звучат на лучших сценах мира;
— музыка Василия Андреева, основателя оркестра, чья творческая энергия и новаторский подход привели к рождению уникального коллектива, сохранившего самобытные черты русского музыкального духа.
Этот концерт — возможность услышать произведения, которые стали визитной карточкой оркестра, насладиться их безупречным исполнением и погрузиться в атмосферу музыкальных традиций России, сохраняемых и преумножаемых на протяжении более века.
Начало в 18:30.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.