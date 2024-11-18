В Самаре выступит академический русский оркестр имени Андреева

27 ноября в самарском театре оперы и балета состоится особенный концерт "Душа России" (6+). Перед зрителями выступят артисты государственного академического русского оркестра им. В. А. Андреева.

Эта уникальная программа охватывает все богатство репертуара оркестра с момента его основания, воплощая в себе многолетние традиции и музыкальное наследие великого коллектива.

Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов.

Вместе с прославленным коллективом выступят солисты самарского театра оперы и балета Светлана Каширина (меццо-сопрано) и Степан Волков (бас-баритон).

В программе концерта прозвучат произведения, которые стали частью истории русского и общемирового музыкального искусства:

— обработки русских народных песен, передающие душевную красоту и мелодику национальной культуры;

— произведения известных композиторов-классиков, чьи шедевры звучат на лучших сценах мира;

— музыка Василия Андреева, основателя оркестра, чья творческая энергия и новаторский подход привели к рождению уникального коллектива, сохранившего самобытные черты русского музыкального духа.

Этот концерт — возможность услышать произведения, которые стали визитной карточкой оркестра, насладиться их безупречным исполнением и погрузиться в атмосферу музыкальных традиций России, сохраняемых и преумножаемых на протяжении более века.

Начало в 18:30.