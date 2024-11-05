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Театр Культура

Самарцев пригласили на оперу "Сказки Гофмана"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 и 9 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится опера Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета
Оффенбах получил известность как "отец венской оперетты", но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера "Сказки Гофмана". Она осталась неоконченной, однако именно это свойство парадоксальным образом способствовало ее популярности.

Либретто "Сказок…" основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.

Действие разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья Гофман, влюбленный в примадонну Стеллу, во хмельном чаду раскрывает душу перед собутыльниками и рассказывает три романтических истории, в которых реальность причудливо переплетается с вымыслом. Их героини — бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение завершается драматической катастрофой: на пути к счастью неизменно встает, меняя свой облик, загадочный советник Линдорф…

В истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета было несколько попыток поставить "Сказки Гофмана", но все они по тем или иным причинам так и не были реализованы, поэтому нынешняя постановка стала первой в истории Самары.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков.

Начало спектаклей: 8 ноября — в 18:30, 9 ноября — в 15:00.

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