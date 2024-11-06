На службе Отечеству: В Самаре состоялась премьера спектакля "Сестры" режиссера-документалиста Олеси Шигиной

Во вторник, 5 ноября, в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова состоялась всероссийская премьера музыкально-поэтического спектакля "Сестры". Показ прошел в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти", который реализуется в регионе с 2011 года по инициативе ветеранских и молодежных объединений.
Сценарий спектакля "Сестры" написан фронтовым документалистом, поэтом, идейным вдохновителем международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" Олесей Шигиной. Авторская идея родилась во время съемок на фронте и в тылу, а также из разговоров с защитниками Отечества и их семьями. Спектакль стал логическим продолжением документальной киноэпопеи "Отважные", которая пробуждала зрителей в десятках регионов России.
"Чтобы появился спектакль, пройден большой путь. Это путь через кино, через фронт, где наши лучшие люди, которые в сложный для страны момент оставили свои желания, мечты, комфорт, отправились защищать свою Родину. Я поехала за своими детьми. Известный факт, что у меня пятеро детей. И меня ждали дома дети — так же, как ждут наших бойцов. И когда ты едешь с этим ощущением, что тебя дома ждут, что ты нужна очень сильно, ты точно знаешь, что ценишь каждую минуту, каждое мгновение, — рассказала Олеся Шигина. — Простота нашего солдата, их подвиги, ожидания женщинами дома, святость, которая царит на фронте, они привели меня в спектакль "Сестры".
В его основу легли документальные монологи женщин, чьи истории вдохновляют и трогают до глубины души. Важно, что каждая героиня — это реальный человек, существующий среди нас. В центре сюжета — образ женщин: матерей, жён, сестёр героев, способных любить и надеяться. Вера и смирение простых женщин, которые под святым покровом продолжают жить и поддерживать своих близких. Воля к победе, преданность Родине и семье, заставляет этих необыкновенных женщин собирать гуманитарную помощь, проводить концерты для бойцов, поддерживать в них боевой дух.
"Как документалист я больше люблю жизнь, чем ее реконструкцию. Документалистика — бесценна. Это тот самый сбор материалов, особенно в такие переломные моменты, как сейчас, это архив, летопись событий, которые лягут в основу будущих русских литературных и театральных произведений. И спектакль "Сестры" — это первая ласточка в художественном осмыслении сегодняшнего времени", — подчеркнула документалист.
Олеся Шигина, можно сказать, породнилась с Самарским регионом. Еще в мае привозила документальные фильмы для показа, а сегодня спектакль. "Я влюбилась в город Самару. И когда приезжала первый раз, подумала, что с этим городом меня и в дальнейшем будет что-то связывать. И тут поступило предложение, чтобы мы привезли спектакль "Сестры" и показали на самарской сцене в рамках патриотического проекта "Парад Памяти", — поделилась режиссер.
Но и это еще не все. Ее сын — участник специальной военной операции — решил пожениться на самарской девушке. "Буквально через несколько дней после согласования даты премьеры спектакля в Самаре сын мне заявил о том, что решил жениться на девушке из Самары по имени Любовь. И мы всей семьей, близкими здесь", — добавила Олеся Шигина.
На протяжении всего спектакля звучит живая музыка в исполнении артистов, что становится важным символом жизни, человеческой судьбы и света, который нужен даже в самые темные времена.
Использование документальных хроник в спектакле служит мощным контекстом для рассказа, позволяя зрителям соприкоснуться с реальными историями, которые легли в основу пьесы. Это не просто спектакль, это художественное осмысление тектонических сдвигов в современном мире через судьбы простых людей. Он призван затронуть самые тонкие струны души, пробуждая мысли и чувства, которые не оставят равнодушными.
"Рассказывать о героях Великой Отечественной войны, локальных войн, о героях специальной военной операции непросто. Олеся Шигина — человек, который много времени провел в зоне СВО, понимая, осознавая, пытаясь как документалист запечатлеть эти истории, зафиксировать их для нас, чтобы мы видели и знали эти живые истории семей, героев, на которых стоит равняться нашему подрастающему поколению", — отметила Инна Жичкина, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области, руководитель штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта "Парад Памяти".
Тема Парада Памяти этого года — "Наша семья — наша Победа!". Она очень созвучна со спектаклем "Сестры". "Идет рассказ о матерях, жёнах, сёстрах, которые умеют ждать, любить, вдохновлять, поддерживать, которые умеют обеспечивать настоящий тыл и воспитывать героев. Один из таких примеров — Иван Жарский. В 2014 году он был участником Парада Памяти, юношей маршировал по площади Куйбышева. А сейчас он — Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции. Вот они, мальчишки, которых когда-то воспитали мамы, воспитали семьи", — добавила Инна Жичкина.
Руководитель РВИО добавила, что когда-то по площади Куйбышева 7 ноября 1941 года в колонне демонстрантов прошел ученик фабрично-заводского училища Владимир Чудайкин. А 1 мая 1945 года командир танка Т-34 сержант Чудайкин совершил подвиг у стен Рейхстага и стал Героем Советского Союза. Сегодня таким примером стойкости, мужества и отваги является Иван Жарский.
Зрителями спектакля стали ветераны и участники специальной военной операции вместе со своими семьями. Посмотреть премьеру смогли и участники Парада Памяти из разных регионов России, а также руководители филиалов Государственного фонда "Защитники Отечества", которые в эти дни работают в региональной столице в рамках управленческой сессии.
Руководитель филиала Госфонда Тюменской области Динара Паштаренко считает, что спектакль, показанный на самарской сцене, объединил всю Россию. "Я первый раз увидела этот спектакль. Он очень трогает и цепляет душу. Всему обществу, на мой взгляд, сейчас как никогда важно видеть и понимать, как там наши парни, что испытывают их близкие, — подчеркнула она. — Этот спектакль говорит о том, как важно в отношении наших военнослужащих и их родных проявлять заботу, уважение и справедливость, которые являются самыми важными принципами работы филиала фонда "Защитники Отечества".
Премьера спектакля состоялась 19 сентября в Москве на сцене Центрального академического театра Российской армии. Проект реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив. В Самаре показ состоялся благодаря правительству региона и администрации областной столицы.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.