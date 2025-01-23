Из-за избиения подростка в Тольятти возбудили уголовное дело

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту нападения на подростка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
21 января на улице два подростка избили несовершеннолетнего.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Правоохранители устанавливают личности всех участников конфликта и обстоятельства случившегося.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?