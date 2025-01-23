Павел Сниккарс назначен Генеральным директором "Т Плюс"

Решением Совета директоров ПАО "Т Плюс" Генеральным директором компании назначен Павел Сниккарс.

Усиление управленческой команды "Т Плюс" положительно скажется на способности компании выполнять все свои долгосрочные обязательства и поддерживать стабильную и эффективную работу в условиях множества неблагоприятных внешних факторов и меняющейся макроэкономической ситуации.

Павел Сниккарс имеет богатый управленческий и отраслевой опыт. С 2020 по 2024 год в должности заместителя министра энергетики Российской Федерации он курировал развитие электро- и теплоэнергетики: разработку и реализацию государственной и ценовой политики, совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестиционных программ, импортозамещение и другие госзадачи, стоявшие перед отраслью.

Компетенции, полученные новым руководителем компании на различных этапах его карьеры, позволят успешно решить задачи по разработке стратегии дальнейшего развития "Т Плюс", что обеспечит надежное электро- и теплоснабжение населения в регионах присутствия.

Александр Вилесов, который возглавлял "Т Плюс" с апреля 2023 года, продолжит работу в структурах акционеров компании.