Павел Сниккарс назначен Генеральным директором "Т Плюс"

Решением Совета директоров ПАО "Т Плюс" Генеральным директором компании назначен Павел Сниккарс.
Усиление управленческой команды "Т Плюс" положительно скажется на способности компании выполнять все свои долгосрочные обязательства и поддерживать стабильную и эффективную работу в условиях множества неблагоприятных внешних факторов и меняющейся макроэкономической ситуации.
Павел Сниккарс имеет богатый управленческий и отраслевой опыт. С 2020 по 2024 год в должности заместителя министра энергетики Российской Федерации он курировал развитие электро- и теплоэнергетики: разработку и реализацию государственной и ценовой политики, совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестиционных программ, импортозамещение и другие госзадачи, стоявшие перед отраслью.
Компетенции, полученные новым руководителем компании на различных этапах его карьеры, позволят успешно решить задачи по разработке стратегии дальнейшего развития "Т Плюс", что обеспечит надежное электро- и теплоснабжение населения в регионах присутствия.
Александр Вилесов, который возглавлял "Т Плюс" с апреля 2023 года, продолжит работу в структурах акционеров компании.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?