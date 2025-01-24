Мошенники обманули пенсионерку из Тольятти, которая пыталась накопить на свадебный подарок сыну

Пенсионерка из Тольятти потеряла более 80 тысяч рублей из-за махинаций мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
66-летняя жительница Тольятти решила подкопить на свадебный подарок сыну. Для этого она запланировала найти подработку на пенсии.
Откликнувшись на одно из объявлений в Интернете, пожилая женщина получила положительный ответ в мессенджере. В переписке с будущим руководителем ей предложили заполнить анкету и для оформления в отделе кадров предоставить банковские реквизиты. "Работодатель" объяснил это тем, что компания работает онлайн и приезжать для заключения трудового договора не обязательно.
Перейдя по предложенной ссылке для заполнения данных, после введения банковских реквизитов, на телефон пенсионерки поступило sms с кодом для подтверждения. Пенсионерка отправила комбинацию, после чего с нее списали свыше 80 тыс. рублей. Она попыталась написать о случившемся работодателю в чат, но оказалась в "черном списке".
Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?