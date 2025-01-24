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Преступления Происшествия

Мошенники обманули пенсионерку из Тольятти, которая пыталась накопить на свадебный подарок сыну

ТОЛЬЯТТИ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пенсионерка из Тольятти потеряла более 80 тысяч рублей из-за махинаций мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

66-летняя жительница Тольятти решила подкопить на свадебный подарок сыну. Для этого она запланировала найти подработку на пенсии.

Откликнувшись на одно из объявлений в Интернете, пожилая женщина получила положительный ответ в мессенджере. В переписке с будущим руководителем ей предложили заполнить анкету и для оформления в отделе кадров предоставить банковские реквизиты. "Работодатель" объяснил это тем, что компания работает онлайн и приезжать для заключения трудового договора не обязательно.

Перейдя по предложенной ссылке для заполнения данных, после введения банковских реквизитов, на телефон пенсионерки поступило sms с кодом для подтверждения. Пенсионерка отправила комбинацию, после чего с нее списали свыше 80 тыс. рублей. Она попыталась написать о случившемся работодателю в чат, но оказалась в "черном списке".

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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