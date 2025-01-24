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Преступления Происшествия

"Убил за непрошеные советы": в Сызрани мужчина погиб на работе

СЫЗРАНЬ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранская транспортная прокуратура направила в суд дело об убийстве в здании путевой машинной станции. Как сообщили в ведомстве, обвиняемый в убийстве - иностранец.

"По версии следствия, в июле 2024 г. в Сызрани ночью 52-летний обвиняемый в бытовом помещении путевой машинной станции №38 поссорился с другим работником", - рассказали в прокуратуре.

В итоге иностранец ударил оппонента ножом. Раненый скончался тут же, на своей работе. Материалы рассмотрит Сызранский городской суд.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс собственный источник, ссорились два работника, которые занимали равнозначное положение.

"Они повздорили из-за того, что погибший указывал обвиняемому, что и как нужно делать", - рассказал источник.

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