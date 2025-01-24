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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон в Самарской области возглавил новый топ-менеджер

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пост директора регионального подразделения занял Никита Пикульников. Назначение стало логичным продолжением его карьеры в компании — до этого топ-менеджер руководил бизнесом оператора в Оренбургской области. В новой должности он сосредоточится на укреплении технологического лидерства компании в регионе. Немаловажной частью работы также станет внедрение инновационных решений для корпоративных заказчиков, продвижение продуктов кибербезопасности и других цифровых сервисов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Никита Пикульников работает в компании более 11 лет. За это время он прошёл путь от специалиста по продажам корпоративным клиентам до директора регионального отделения. Команда под его руководством провела значительную работу по улучшению сети в Оренбургской области с помощью оптимизации частотного ресурса. Это позволило удвоить медианную скорость передачи данных в регионе. Еще одним важным достижением стало внедрение конвергентного продукта. В результате оренбуржцы получили доступ к комплексной услуге, включающей мобильную связь, цифровое телевидение и домашний интернет.

"За время работы Никита проявил себя как эффективный менеджер, что подтверждается ростом абонентской базы МегаФона и Yota в Оренбургской области. Самарский регион — это новый вызов, он входит в число крупнейших по объемам рынка и значимости для нашего бизнеса. Здесь сосредоточено множество компаний и промышленных предприятий. Управление офисом в таком динамичном окружении требует не только профессионализма, но и умения предвосхищать потребности рынка, предлагая инновационные решения. Уверена, что богатый профессиональный опыт Никиты, в том числе в сегменте корпоративных продаж, позволит достичь высоких бизнес-результатов на новой позиции", — прокомментировала назначение Инна Джур, директор по региональному развитию МегаФона в Поволжье.

Никита Пикульников окончил Оренбургский государственный университет по специальности "Управление персоналом". Его карьера в телекоммуникационной отрасли началась в 2008 году, еще во время учебы.

Виктор Югай, работавший на позиции директора в Самаре ранее, продолжил карьеру в МегаФоне. Он возглавил бизнес компании в Москве и Московской области.

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