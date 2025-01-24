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Андрей Орлов стал врио министра здравоохранения Самарской области

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В министерстве здравоохранения Самарской области сменился руководитель. Врио главы ведомства стал главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

Фото: Самарский областной клинический онкологический диспансер

Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал назначение Андрея Орлова еще в конце декабря 2024 года. Впоследствии он уточнял, что его кандидатура проходит согласование в Минздраве РФ. С этим, судя по всему, и связан статус "временно исполняющего обязанности".

Андрей Орлов получил образование в Самарском государственном медицинском университете и Самарском муниципальном институте управления. Был замглавврача по организации медицинской помощи в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И.Пирогова. Областной онкодиспансер возглавлял с 2013 года. Также заведовал кафедрой общественного здоровья и здравоохранения СамГМУ. Является членом партии "Единая Россия".

В онкодиспансере Андрея Орлова заменил Михаил Воздвиженский. Его назначили и.о. главного врача. Он был заместителем по лечебной работе. 

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