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ЖКХ и благоустройство Общество

"Народный фронт" заинтересовался проблемами с отоплением в Новосемейкино

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители пгт Новосемейкино массово жалуются на то, что их дома плохо отапливаются, сообщает "Народный фронт" Самарской области.

Пять лет назад местные власти передали девять котельных, за счет которых отапливается поселок, в руки организации "Красноярская ТЭК". С того момента прекратились все виды ремонтных работ на оборудовании, перестала проводиться подготовка домов к отопительному сезону, сообщают в "Народном фронте".

Всего в Новосемейкино более 70 домов и девять социальных объектов, которые обслуживаются этими котельными. Средняя температура в домах - 16-17 градусов при норме от 18-20. По данным "фронтовиков", также ежедневно в поселке на каком-то из домов происходят аварии, из-за которых страдают жители: отопление отключают на один-два дня, и за это время дома очень сильно охлаждаются.

"Направили в прокуратуру обращение с просьбой проверить исполнение обязательств компанией "Красноярская ТЭК", обслуживающей оборудование в поселке", - заявили представители "Народного фронта", пообещав разобраться в ситуации.

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