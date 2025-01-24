"Народный фронт" заинтересовался проблемами с отоплением в Новосемейкино

Жители пгт Новосемейкино массово жалуются на то, что их дома плохо отапливаются, сообщает "Народный фронт" Самарской области.

Пять лет назад местные власти передали девять котельных, за счет которых отапливается поселок, в руки организации "Красноярская ТЭК". С того момента прекратились все виды ремонтных работ на оборудовании, перестала проводиться подготовка домов к отопительному сезону, сообщают в "Народном фронте".

Всего в Новосемейкино более 70 домов и девять социальных объектов, которые обслуживаются этими котельными. Средняя температура в домах - 16-17 градусов при норме от 18-20. По данным "фронтовиков", также ежедневно в поселке на каком-то из домов происходят аварии, из-за которых страдают жители: отопление отключают на один-два дня, и за это время дома очень сильно охлаждаются.

"Направили в прокуратуру обращение с просьбой проверить исполнение обязательств компанией "Красноярская ТЭК", обслуживающей оборудование в поселке", - заявили представители "Народного фронта", пообещав разобраться в ситуации.