Мошенники обманули тольяттинскую пенсионерку на 80 тыс. рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
66-летняя местная жительница решила найти подработку, чтобы накопить на свадебный подарок сыну. Она откликнулась на объявление в интернете, и вскоре в мессенджере ей написал якобы будущий руководитель. Он попросил заполнить анкету и предоставить банковские реквизиты для оформления в отделе кадров. Также собеседник уверил женщину, что фирма работает онлайн, поэтому приезжать для заключения трудового договора не обязательно.
Потерпевшая прошла по присланной ссылке, ввела данные своей банковской карты, а потом еще и отправила код подтверждения из пришедшего ей смс. После этого с ее счета списали более 80 тыс. рублей. Пенсионерка попыталась написать работодателю, но ее уже добавили в "черный список".
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?