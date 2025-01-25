Мошенники обманули тольяттинскую пенсионерку на 80 тыс. рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

66-летняя местная жительница решила найти подработку, чтобы накопить на свадебный подарок сыну. Она откликнулась на объявление в интернете, и вскоре в мессенджере ей написал якобы будущий руководитель. Он попросил заполнить анкету и предоставить банковские реквизиты для оформления в отделе кадров. Также собеседник уверил женщину, что фирма работает онлайн, поэтому приезжать для заключения трудового договора не обязательно.

Потерпевшая прошла по присланной ссылке, ввела данные своей банковской карты, а потом еще и отправила код подтверждения из пришедшего ей смс. После этого с ее счета списали более 80 тыс. рублей. Пенсионерка попыталась написать работодателю, но ее уже добавили в "черный список".