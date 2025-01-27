Автомобилист без водительских прав отправил в больницу ребенка в Тольятти

В понедельник, 27 января, в Тольятти ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:15 19-летний парень, не имеющих водительских прав ехал на Lada Priora по ул. Дзержинского. В районе дома № 27а он начал разворачиваться, не заняв крайнее левое положение, и столкнулся с Lada Granta под управлением 35-летней женщины.
В аварии пострадала шестилетняя пассажирка Lada Granta.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!