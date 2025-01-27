В Самарской области проходят мероприятия скорби о жертвах Холокоста

В понедельник, 27 января, отмечается Международный день памяти жертвх Холокоста, утвержденный в честь освобождения в 1945 г. узников польского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц).

Холокост был признан одним из самых страшных в мировой истории преступлений против человечества. В память об этой дате до 31 января 2025 г. в России проходит Неделя памяти жертв Холокоста.

Холокост - одна из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии и их союзники из разных стран пытались полностью истребить целую нацию - евреев. Известно, что за эти годы было уничтожено около 6 млн евреев. Самой большой и страшной "фабрикой смерти" стал концентрационный лагерь Освенцим. 27 января 1945 г. Советская Армия освободила оставшихся в живых узников Освенцима. Напоминанием об этих событиях служит Международный день памяти жертв Холокоста.

В рамках мероприятий, приуроченных к Неделе памяти жертв Холокоста, в Доме дружбы народов Самарской области (Самара, ул. Воронежская, 9) начали работать три выставки, посвященные 80-летию освобождения Освенцима и начинающие год празднования 80-летия Великой Победы. Это фотовыставка "Память Холокоста. Нет нацизму!" и выставка "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013-2014 годов на Украине", а также фотовыставка "СВОи", рассказывающая о наших земляках - героях СВО разных национальностей.

Во время Недели памяти жертв Холокоста, с 28 по 30 января, для школьников и студентов колледжей проводятся информационно-просветительские мероприятия "Цена человечности".

27 января в образовательных учреждениях региона проходят "Разговоры о важном", посвященные Году защитника Отечества. С ребятами обсуждается роль защитников Отечества в сохранении независимости и единства страны, значение дней воинской славы России, темы мужества, верности и любви к Родине, значение самопожертвования. Напомним, цикл занятий "Разговоры о важном" проводится по инициативе президента Владимира Путина в школах в начале каждой учебной недели. Здесь учителя рассказывают детям о патриотизме и гражданском воспитании, историческом просвещении, о семейных традициях, общественной позиции, нравственности.

В тот день в Историческом парке "Россия - моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131) Самарская религиозная организация ортодоксального иудаизма "ДОР ЦАИР" ("Возрожденное поколение") проведет памятное мероприятие "Холокост: голос истории". Учащиеся самарской школы №42 подготовили несколько вокально-музыкальных номеров и спектакль, проведут экскурсию по историко-документальной выставке "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение". По мнению организаторов, тематические мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, направлены в первую очередь на формирование в нашем обществе, прежде всего среди молодежи, устойчивой гражданской позиции по отношению к преступлениям, совершенным нацистскими и фашистскими режимами.

Кроме того, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста Дом дружбы народов Самарской области в рамках информационно-просветительского онлайн-проекта "Чтобы помнить, надо знать!" подготовил цикл публикаций, посвященных мемориалам жертв Холокоста в разных странах мира.