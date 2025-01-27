Спортсмен из Самарской области стал серебряным призером Кубка России по боксу

25 января прошли финальные поединки и закрытие Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, где определились 13 победителей, которые будут представлять мужскую национальную сборную страны на чемпионате мира.

В течение пяти дней более чем 100 боксеров из разных уголков России🇷🇺 боролись за звание сильнейшего в своей весовой категории.

Спортсмен школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Алакпер Гезалов (МС в/к 80 кг) был участником "Кубка России". Он провел три достойных боя и в финальном напряженном бою, уступив трехкратному чемпиону России, трехкратному победителю Европы среди юниоров (2015, 2018 и 2019), победителю Кубка Европы (2023) победителю Кубка России имени О.Саитова (2024), мастеру спорта международного класса Джамбулату Бижамову стал серебряным призером, сообщает пресс-служба РОО "Самарская областная Федерация Бокса".