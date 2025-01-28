НОВИКОМ представил инициативы по совершенствованию рынка ЦФА

Банк НОВИКОМ, входящий в контур Госкорпорации Ростех, принял участие в первом в новом году заседании Экспертного центра по цифровым финансовым активам (ЦФА) и цифровым валютам Ассоциации банков России.

В рамках заседания представитель банка рассказал о предложениях по дальнейшему развитию рынка цифровых финансовых активов и уточнению подходов по оценке рыночного риска кредитными организациями в отношении цифровых финансовых активов в целях совершенствования процедуры оценки справедливой стоимости ЦФА.

НОВИКОМ активно участвует в реализации сделок с цифровыми финансовыми активами. В портфеле банка в том числе есть уникальные примеры. Так, еще в 2023 году, НОВИКОМ первым на рынке организовал на платформе Еврофинанс Моснарбанк (также входит в контур Госкорпорации Ростех) выпуск ЦФА для предприятия оборонно-промышленного комплекса, что продемонстрировало интерес высокотехнологичных организаций к внедрению инновационных продуктов. Успешное проведение данной сделки было отмечено жюри ежегодной премии в области инноваций и достижений отрасли FINAWARD 2024.

С учетом накопленной экспертизы и опыта банк считает важным продолжать работу по продвижению инноваций в сфере финансов и совершенствованию профильного правового регулирования рынка ЦФА. На прошедшем заседании вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко отметил, что предложения НОВИКОМа об оптимизации процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора ЦФА, о предоставлении возможности операторам информационных систем идентификации через ЕСИА, а также об уточнении порядка регулирования выпущенных ЦФА в случае банкротства платформы поддержаны экспертным сообществом. По результатам рассмотрения данные предложения включены Банком России в "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".

"НОВИКОМ высоко ценит работу, проводимую Ассоциацией банков России по совершенствованию банковского регулирования во взаимодействии с Банком России. Эксперты банка являются членами большинства рабочих органов Ассоциации, что позволяет нам всегда быть в курсе самых актуальных тенденций и направлений развития банковского рынка, внося свой вклад в формирование независимой, устойчивой и прогрессивной финансовой системы страны" — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.