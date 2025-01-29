ВТБ открыл офис в Чапаевске

Отделение компактного формата расположено на ул. Ленина, 88. Здесь можно оформить вклады, кредиты, выпустить дебетовые и кредитные карты, получить финансовую консультацию.
В отделении нет привычных стоек и перегородок — общение с клиентами происходит в комфортных зонах с мягкой мебелью. Для переводов, оплаты счетов и операций с наличными можно воспользоваться банкоматом. Отделение открыто по будням с 9 до 18 часов, его можно посетить с небольшим домашним питомцем.
"Одна из главных задач ВТБ — сделать финансовые услуги доступными как можно большему числу жителей Самарской области. Для этого мы расширяем офисную сеть, в том числе в малых городах региона. Чапаевск динамично развивается, несколько тысяч жителей уже пользуются услугами нашего банка. Несмотря на то что практически любой продукт сегодня можно оформить дистанционно, нашим клиентам важно лично консультироваться со специалистами. Теперь такая возможность у них есть", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков.
В Самарской области работает 32 отделения ВТБ в восьми городах — Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, Кинеле, Жигулевске, Сызрани, а также в поселке Придорожный. Ежедневно офисы банка в регионе посещают более двух тысяч человек.
ВТБ продолжает развивать выездной сервис — доставка банковских продуктов и консультации специалистов доступны жителям всех муниципальных районов Самарской области.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.