16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки начали готовиться к запуску сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками ВТБ открыл офис в Чапаевске Оплата "улыбкой": в самарском метро проезд теперь можно оплатить по биометрии НОВИКОМ представил инициативы по совершенствованию рынка ЦФА Студенты сегодня – инженеры завтра: НОВИКОМ инвестирует в образование

Банки Финансы

ВТБ открыл офис в Чапаевске

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Отделение компактного формата расположено на ул. Ленина, 88. Здесь можно оформить вклады, кредиты, выпустить дебетовые и кредитные карты, получить финансовую консультацию.

В отделении нет привычных стоек и перегородок — общение с клиентами происходит в комфортных зонах с мягкой мебелью. Для переводов, оплаты счетов и операций с наличными можно воспользоваться банкоматом. Отделение открыто по будням с 9 до 18 часов, его можно посетить с небольшим домашним питомцем.

"Одна из главных задач ВТБ — сделать финансовые услуги доступными как можно большему числу жителей Самарской области. Для этого мы расширяем офисную сеть, в том числе в малых городах региона. Чапаевск динамично развивается, несколько тысяч жителей уже пользуются услугами нашего банка. Несмотря на то что практически любой продукт сегодня можно оформить дистанционно, нашим клиентам важно лично консультироваться со специалистами. Теперь такая возможность у них есть", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков.

В Самарской области работает 32 отделения ВТБ в восьми городах — Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, Кинеле, Жигулевске, Сызрани, а также в поселке Придорожный. Ежедневно офисы банка в регионе посещают более двух тысяч человек.

ВТБ продолжает развивать выездной сервис — доставка банковских продуктов и консультации специалистов доступны жителям всех муниципальных районов Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2