ВТБ открыл офис в Чапаевске

Отделение компактного формата расположено на ул. Ленина, 88. Здесь можно оформить вклады, кредиты, выпустить дебетовые и кредитные карты, получить финансовую консультацию.

В отделении нет привычных стоек и перегородок — общение с клиентами происходит в комфортных зонах с мягкой мебелью. Для переводов, оплаты счетов и операций с наличными можно воспользоваться банкоматом. Отделение открыто по будням с 9 до 18 часов, его можно посетить с небольшим домашним питомцем.

"Одна из главных задач ВТБ — сделать финансовые услуги доступными как можно большему числу жителей Самарской области. Для этого мы расширяем офисную сеть, в том числе в малых городах региона. Чапаевск динамично развивается, несколько тысяч жителей уже пользуются услугами нашего банка. Несмотря на то что практически любой продукт сегодня можно оформить дистанционно, нашим клиентам важно лично консультироваться со специалистами. Теперь такая возможность у них есть", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков.

В Самарской области работает 32 отделения ВТБ в восьми городах — Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, Кинеле, Жигулевске, Сызрани, а также в поселке Придорожный. Ежедневно офисы банка в регионе посещают более двух тысяч человек.

ВТБ продолжает развивать выездной сервис — доставка банковских продуктов и консультации специалистов доступны жителям всех муниципальных районов Самарской области.