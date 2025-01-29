Иван Ткаченко: Для нас визит президента — импульс развития

Накануне в Тольятти президент Владимир Путин поставил задачу — к 2030 г. Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Обсуждению комплекса мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли беспилотных авиационных систем, было посвящено совещание, состоявшееся на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара". "У нас есть необходимые ресурсы и главное — колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей", — сказал президент после посещения участков разработки, сборки и испытаний беспилотных авиационных систем.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что Самарская область делает ставку на беспилотные системы. "Мы собрали всех производителей БПЛА России и пригласили их в наш научно-производственный центр. Там работают уже более 50 резидентов по всему циклу: комплектующие, ПО, диджитал-решения, гражданское ПО. В течение года Самарская область станет крупнейшим производителем беспилотников в стране по технологии полного цикла", — ранее отмечал Глава региона.

НПЦ беспилотных авиационных систем "Самара" — это инфраструктурная площадка общего пользования для резидентов-инноваторов, расположенная в Тольятти. Учредители НПЦ — компания "Транспорт будущего", которая является и якорным резидентом центра, правительство Самарской области, Платформа НПИ, технопарк "Жигулевская долина". Компания эффективно взаимодействует с Передовой инженерной аэрокосмической школы "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники".

"С "Транспортом будущего" — с самого начала реализации проекта на самарской земле — у нас развивается плодотворное сотрудничество. Сейчас, например, выполняем ряд работ, которые касаются и Самарского университета им. Королева, и конкретно Передовой инженерной аэрокосмической школы. Ведется подготовка к серийному производству беспилотников, причем в очень больших масштабах, производственной программы, рассчитанной на сотни тысяч штук. Проводим работу по автоматизации производственной линии. В этой связи, конечно, визит Владимира Владимировича принципиально важен, как и то, сколько внимания Президент уделяет укреплению технологического суверенитета страны, развитию отрасли беспилотных авиационных систем, за которой, безусловно, будущее, — рассказал директор ПИАШ Самарского университета им. Королева Иван Ткаченко. — Мы вместе с компанией "Транспорт будущего" создаем и разрабатываем различные инновационные решения и разработки. Они касаются и самих беспилотников, а также области программного обеспечения, полетных контроллеров, новых материалов. Поэтому для нас этот визит президента — импульс развития отношений с партнерами и тех тематик, которые мы ведем сегодня в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы".

Для ускорения развития отрасли необходимо, как сказал президент, открыть небо для гражданских беспилотников. Самарские учены полностью поддерживают инициативу главы государства.

"Отсутствие возможности летать — это серьезный сдерживающий фактор для развития отрасли в целом. У Самарского региона здесь есть преимущество. У нас действует экспериментально-правовой режим и у нас была возможность проводить полеты, в том числе на учебном аэродроме (это специальная площадка, где проводятся тестовые полеты, обучение пилотированию и так далее), но это, конечно, не те масштабы, которые сегодня требуются. Чем лояльнее будет законодательство в этой области, тем проще и быстрее нам будет отрабатывать те решения и технологии, которые мы будем предлагать и внедрять. Поэтому всецело поддерживаем эту инициативу. Хотя нужно понимать, что предстоит большая работа по разработке нормативных документов, выработке юридических решений. Но это необходимо делать, чтобы продолжать развиваться опережающими темпами", — уверен Иван Ткаченко.