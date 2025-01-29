Банки начали готовиться к запуску сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками

C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченного кредита через портал Госуслуг и с 1 марта по 1 сентября 2025 г. (в зависимости от региона) - через многофункциональные центры с хранением этих данных в кредитной истории заемщика. Банки уже начали готовиться к нововведениям. Например, ВТБ участвует в тестировании этого механизма и активно работает над внедрением необходимых изменений в соответствии с новым законодательством.
Как сообщил на пресс-конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков, уже в феврале пользователи ВТБ Онлайн смогут настроить самоограничения на операции в приложении и интернет-банке. Это позволит им исключить несанкционированное оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада, переводы и т. д. Так клиенты смогут минимизировать риски мошенничества.
"Мошенничество остается "бичом" современного финансового рынка, но теперь у каждого клиента ВТБ будет возможность защитить себя самостоятельно заранее. Новый сервис позволит усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. Первые опции появятся в ВТБ Онлайн уже в феврале: клиент сможет настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале будет реализован функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, а все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия", - подчеркнул Георгий Горшков.
Благодаря новому сервису клиенты смогут настраивать ограничения на онлайн-операции по четырем основным направлениям: кредиты, сбережения, платежи и переводы. Не останутся в стороне и вкладчики, желающие защитить свои сбережения. В ВТБ отмечают, что у клиента будет опция запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии.
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