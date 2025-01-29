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Музеи и выставки Культура

На набережной в Самаре откроется Галерея современного искусства "Виктория"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" откроет свое обновленное здание 4 сентября 2025 г. на волжской набережной в Самаре, сообщает пресс-служба галереи. Первым выставочным проектом "Виктории" после двухлетней реконструкции станет масштабная выставка с работами из коллекции фонда V-A-C, собраний федеральных музеев и частных коллекционеров.

В мае 2023 г. здание галереи "Виктория" на ул. Некрасовской, 2 было закрыто на масштабную реконструкцию, целью которой стало создание в центре Самары функциональной площадки для актуальной культуры и современного искусства. Проектом реконструкции занимаются самарские архитекторы из бюро РБТЫ и link.bureau, курируют стройку эксперты из "ГЭС-2".

После реконструкции в галерее появится три выставочных зала и открытое пространство для инсталляций и скульптур на крыше здания. Гибкость и проницаемость интерьеров позволят адаптировать пространство галереи под разнообразные проекты: выставки-блокбастеры, театральные перформансы, музыкальные концерты, и экспериментальные камерные экспозиции. На первом этаже здания откроются мастерские шелкографии и керамики, детская студия, кофейня и книжный магазин, который галерея "Виктория" оформляет вместе с друзьями из казанской "Смены".

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