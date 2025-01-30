ВТБ: доходы россиян по вкладам достигнут 9 трлн рублей

Рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей уже по итогам первого полугодия, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
По оценкам ВТБ, в 2025 году рынок розничных сбережений вырастет на 11,6 трлн рублей — пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд.
Основным драйвером роста рынка снова будут рублевые вклады, портфель которых увеличится на 22%, до 64 трлн. Доля национальной валюты на счетах населения в банках вырастет до 94%.
ВТБ в этом году планирует нарастить вложения клиентов на 30%: с 10,6 до 13,3 трлн рублей, из них 12,5 трлн рублей составят пассивы в рублях.
"В этом году финансовый рынок снова будет "сверять часы" по времени вкладчика. Многие россияне, отложившие крупные покупки с прошлого года, продолжат копить на них с помощью депозитов и накопительных счетов, только база роста будет уже значительно выше. Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечении срока депозитов, размещенных этой зимой на пике ставок. Мы ожидаем, что в этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года", — сказал Георгий Горшков.
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