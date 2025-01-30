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НОВИКОМ нарастил депозитный портфель в 2024 году

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депозитный портфель дочернего банка Госкорпорации Ростех по итогам 2024 года вырос на 12%. По словам экспертов НОВИКОМа, устойчивую положительную динамику удалось обеспечить благодаря привлекательным ставкам и гибким условиям по продуктам.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Статистика показывает, что на сейчас клиенты предпочитают открывать депозиты на короткий срок с максимальной выгодой. НОВИКОМ внедрил соответствующие продукты, что позволило добиться роста числа вкладчиков и средней суммы депозита в 2,5 раза выше среднерыночной.

Наиболее востребованными в 2024 году вкладами стали "Капитал", "Рантье" и "Перспектива". Эти продукты обеспечивают высокую доходность, а разнообразие условий позволяет выбрать наиболее подходящий способ накопления. Непополняемый вклад "Капитал" приносит высокий процент выплатой в конце срока. "Перспектива" — это сезонный вклад, запущенный НОВИКОМом летом прошлого года. "Рантье" — вклад-флоатер, привязанный к ключевой ставке Банка России. Благодаря этому клиент может быть уверен в стабильном приросте своих сбережений в любых экономических условиях.

Максимальная ставка по вкладам в НОВИКОМе в настоящий момент достигает 22,7%, клиентам доступны три основных сценария накопления средств. Помимо "Капитала", это "Рост", пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой, и "Комфорт", пополняемый вклад с возможностью снятия средств в любое удобное время. У каждой линейки есть опция Premium — для вкладов от 3,5 млн рублей. Помимо этого, пенсионерам и зарплатным клиентам банк предлагает вклад "Капитал Социальный", предусматривающий повышенную процентную ставку.

"Учитывая стабильный рост рынка вкладов в России, наша ключевая задача — развивать и улучшать накопительные инструменты, делая их одними из самых конкурентоспособных на рынке. Депозиты в НОВИКОМе позволяют нашим клиентам эффективно сохранять средства. Мы предоставляем им абсолютно прозрачные условия и позволяем легко снять деньги со вклада, если возникла такая необходимость", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

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