В Тольятти пожарные спасли женщину и двух ее питомцев

В четверг, 30 января, в Тольятти на пожаре пострадал женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
43-летняя женщина уснула с непотушенной сигаретой. В результате загорелись вещи. Пожар тушили силами 22 специалистов. Огнеборцы вынесли ее из здания без сознания и передали медикам.
Кроме того, пожарные спасли собаку и кошку пострадавшей и оказали им помощь. Животных забрали на передержку соседи.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !