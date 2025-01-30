В Тольятти пожарные спасли женщину и двух ее питомцев

В четверг, 30 января, в Тольятти на пожаре пострадал женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

43-летняя женщина уснула с непотушенной сигаретой. В результате загорелись вещи. Пожар тушили силами 22 специалистов. Огнеборцы вынесли ее из здания без сознания и передали медикам.

Кроме того, пожарные спасли собаку и кошку пострадавшей и оказали им помощь. Животных забрали на передержку соседи.