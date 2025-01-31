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Суды Происшествия

В Самарской области будут судить мужчину, организовавшего финансовую пирамиду

БОРСКОЕ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении организатора финансовой пирамиды. Следователи собрали доказательства хищения денег 8 пайщиков. За три года подозреваемый похитил более 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей 41-летний уроженец Оренбургской области открыл офисы в Кинеле и в Борском районе, создал производственный кооператив, функционирующий по принципу финансовой пирамиды, и под предлогом привлечения денег от пайщиков по договорам инвестиционного займа завладел средствами жителей, обратив их в свою пользу.

Потерпевшими признали 8 человек.

"Были проведены выемки договоров и иных финансовых документов, установлены и допрошены свидетели. По изъятой документации проведена бухгалтерская и криминалистическая судебная экспертиза. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу", — отмечается в сообщении.

Сейчас подозреваемого обвиняют в преступлении по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу.

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