Самарцев предупредили о фальшивой газете "Про здоровье"

В Управление Роспотребнадзора поступила информация о том, что на территории ряда регионов России по почтовым ящикам жилых домов распространяется печатная рекламная продукция с заголовком "ПроЗдоровье". Специалисты ведомства предупреждают: газета фальшивая, а отзывы "пенсионеров" и "рекомендации врачей" - вымышленные.
"Эта "газета" рекламирует "чудодейственные" препараты, которые на самом деле могут оказаться не только бесполезными, но и усугубить состояние здоровья человека. Люди могут потерять не только деньги, но и драгоценное время на ложное лечение", - рассказывают в самарском Роспотребнадзоре.
Для усиления эффекта использованы изображения различных профильных врачей, которые отмечают высокую эффективность рекламируемых препаратов и призывают к их покупке. Однако по информации международной ассоциации "Антиконтрафакт" упомянутые в рекламном издании "ПроЗдоровье" врачи-эксперты и исцелившиеся пациенты являются вымышленными лицами.
Также региональное Управление приводит перечень рекламируемых препаратов, которые не стоит приобретать:
- "TOXIFREE (Сухая чистка)" патчи для ног — предлагается для активации обменных процессов, улучшения памяти, дыхания и сердцебиения, улучшения состояния суставов, избавления от одышки и пр.;
- "Лорика" — для улучшения слуха, от шума в ушах при отите;
- Наружный гель "Железный молот" — описывается как средство для "мужского здоровья";
- "Ревионорум с зеленым грецким орехом" — представлено как средство от папиллом;
- "Сосудолитин" — позиционируется как препарат для сердца и сосудов, от давления;
- "Силафлекс" — для суставов и связок;
- "Зоримикс" — представлен как витамины для глаз, для улучшения зрения;
- "Дефакон" — позиционируется как препарат от запоров.
В Роспотребнадзоре подчеркнули: это издание не является газетой, не имеет сведений об издателе и тираже; в рекламных материалах отсутствуют достоверные данные, подтверждающие качество и безопасность предлагаемых препаратов.
"Торговля рекламируемыми препаратами осуществляется на стихийных краткосрочных "распродажах", организованных на несколько часов в общественных местах спальных районов городов России, а также в интернете и на маркетплейсах", - предупредили в управлении.
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!