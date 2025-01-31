Самарцев предупредили о фальшивой газете "Про здоровье"

В Управление Роспотребнадзора поступила информация о том, что на территории ряда регионов России по почтовым ящикам жилых домов распространяется печатная рекламная продукция с заголовком "ПроЗдоровье". Специалисты ведомства предупреждают: газета фальшивая, а отзывы "пенсионеров" и "рекомендации врачей" - вымышленные.

"Эта "газета" рекламирует "чудодейственные" препараты, которые на самом деле могут оказаться не только бесполезными, но и усугубить состояние здоровья человека. Люди могут потерять не только деньги, но и драгоценное время на ложное лечение", - рассказывают в самарском Роспотребнадзоре.

Для усиления эффекта использованы изображения различных профильных врачей, которые отмечают высокую эффективность рекламируемых препаратов и призывают к их покупке. Однако по информации международной ассоциации "Антиконтрафакт" упомянутые в рекламном издании "ПроЗдоровье" врачи-эксперты и исцелившиеся пациенты являются вымышленными лицами.

Также региональное Управление приводит перечень рекламируемых препаратов, которые не стоит приобретать:

"TOXIFREE (Сухая чистка)" патчи для ног — предлагается для активации обменных процессов, улучшения памяти, дыхания и сердцебиения, улучшения состояния суставов, избавления от одышки и пр.;

"Лорика" — для улучшения слуха, от шума в ушах при отите;

Наружный гель "Железный молот" — описывается как средство для "мужского здоровья";

"Ревионорум с зеленым грецким орехом" — представлено как средство от папиллом;

"Сосудолитин" — позиционируется как препарат для сердца и сосудов, от давления;

"Силафлекс" — для суставов и связок;

"Зоримикс" — представлен как витамины для глаз, для улучшения зрения;

"Дефакон" — позиционируется как препарат от запоров.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: это издание не является газетой, не имеет сведений об издателе и тираже; в рекламных материалах отсутствуют достоверные данные, подтверждающие качество и безопасность предлагаемых препаратов.

"Торговля рекламируемыми препаратами осуществляется на стихийных краткосрочных "распродажах", организованных на несколько часов в общественных местах спальных районов городов России, а также в интернете и на маркетплейсах", - предупредили в управлении.