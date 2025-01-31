В Самаре пройдет финал конкурса для женщин с детьми "Миссис Самарская губерния"

Проект "Миссис Самарская губерния" официально запатентован и служит отборочным этапом для участия в ежегодном фестивале - конкурсе "Миссис Россия", организатором которого с 1998 г. является президент фонда "Планета женщин" Алла Маркина. Конкурс уникален и из года в год в течение 25 лет становится парадом матерей России. За годы существования проекта он стал большим женским движением, тренингом и практическим семинаром.
Организаторы конкурса "Миссис Самарская губерния":
- Наталья Малыгина (мать трех дочерей), Миссис Поволжье 2016, "Миссис фото" на конкурсе "МИССИС РОССИЯ 2016" в Москве, "Женщина-руководитель 2017" в номинации творчество и креатив по решению ТПП Самарской области, юрист, общественный деятель, фотограф, награждена в 2021 г. памятным нагрудным знаком Самары "Город трудовой и боевой славы", в 2022 г. получила Благодарственное письмо министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области за вклад в пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей, а также Благодарственное письмо Общественной палаты Самарской области. В 2023 г. были вручены Благодарственные письма главы Советского района Самары и ГОО "Союз женщин Советского района Самары"; 23.08.24 г. вручен почетный знак "За заслуги". В августе 2024 г. получено благодарственное письмо Самарской губернской думы за активную общественную и благотворительную деятельность, направленную на сохранение традиционных семейных ценностей. 21 января 2025 г. вручено удостоверение ГОО "Союза женщин Самарской области".
- Оксана Тенетова (мама пяти сыновей), Миссис Самара 2016, Гран-при и титул "Мама года 2016" на конкурсе "МИССИС РОССИЯ 2016", "Женщина-руководитель 2017" в номинации "Творчество и креатив" по решению ТПП Самарской области; награждена в 2021 г. памятным нагрудным знаком Самары "Город трудовой и боевой славы", 2022 г. получила Благодарственное письмо министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области за вклад в пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей.
Участницы фестиваля - жительницы городов Самарской области разных профессий. В настоящее время участие в конкурсе приняли матери из Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска, Кинеля, Отрадного, с. Белозерки, пос. Серноводск и Нефтегорск.
Многодетные матери своим примером вдохновляют молодых мам на то, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее и занимать активную жизненную позицию.
Торжественный финал пройдет 7 февраля в 17:00 в КРЦ "Звезда".
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!