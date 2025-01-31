В Самаре пройдет финал конкурса для женщин с детьми "Миссис Самарская губерния"

Проект "Миссис Самарская губерния" официально запатентован и служит отборочным этапом для участия в ежегодном фестивале - конкурсе "Миссис Россия", организатором которого с 1998 г. является президент фонда "Планета женщин" Алла Маркина. Конкурс уникален и из года в год в течение 25 лет становится парадом матерей России. За годы существования проекта он стал большим женским движением, тренингом и практическим семинаром.

Организаторы конкурса "Миссис Самарская губерния":

- Наталья Малыгина (мать трех дочерей), Миссис Поволжье 2016, "Миссис фото" на конкурсе "МИССИС РОССИЯ 2016" в Москве, "Женщина-руководитель 2017" в номинации творчество и креатив по решению ТПП Самарской области, юрист, общественный деятель, фотограф, награждена в 2021 г. памятным нагрудным знаком Самары "Город трудовой и боевой славы", в 2022 г. получила Благодарственное письмо министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области за вклад в пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей, а также Благодарственное письмо Общественной палаты Самарской области. В 2023 г. были вручены Благодарственные письма главы Советского района Самары и ГОО "Союз женщин Советского района Самары"; 23.08.24 г. вручен почетный знак "За заслуги". В августе 2024 г. получено благодарственное письмо Самарской губернской думы за активную общественную и благотворительную деятельность, направленную на сохранение традиционных семейных ценностей. 21 января 2025 г. вручено удостоверение ГОО "Союза женщин Самарской области".

- Оксана Тенетова (мама пяти сыновей), Миссис Самара 2016, Гран-при и титул "Мама года 2016" на конкурсе "МИССИС РОССИЯ 2016", "Женщина-руководитель 2017" в номинации "Творчество и креатив" по решению ТПП Самарской области; награждена в 2021 г. памятным нагрудным знаком Самары "Город трудовой и боевой славы", 2022 г. получила Благодарственное письмо министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области за вклад в пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей.

Участницы фестиваля - жительницы городов Самарской области разных профессий. В настоящее время участие в конкурсе приняли матери из Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска, Кинеля, Отрадного, с. Белозерки, пос. Серноводск и Нефтегорск.

Многодетные матери своим примером вдохновляют молодых мам на то, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее и занимать активную жизненную позицию.

Торжественный финал пройдет 7 февраля в 17:00 в КРЦ "Звезда".



