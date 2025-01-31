На поддержку проектов СОНКО в Самарской области направят 90 млн рублей

В 2025 г. общий объем грантовой поддержки проектов социально-ориентированных НКО составит 90 млн рублей. Из них 50 млн руб. — средства регионального бюджета, а 40 млн руб. — в качестве софинансирования Самарская область получит из Фонда президентских грантов. Традиционно старт конкурса будет объявлен весной.
Поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области. "Мы продолжаем реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраняем поддержку муниципальных программ развития этого сектора", — подчеркивал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Организатором конкурса социальных проектов СОНКО Самарской области выступает региональное Министерство экономического развития и инвестиций.
"Роль некоммерческих организаций в формировании социального климата на территории Самарской области только возрастает. В этом году региону вновь выделен грант президента Российской Федерации на софинансирование конкурса социальных проектов, а значит, важные инициативы будут реализованы и жители региона смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Ежегодно в конкурсе принимают участие социально ориентированные НКО Самарской области, которые активно работают с незащищенными категориями граждан, пропагандируют семейные ценности, раскрывают творческий потенциал различных групп населения, занимаются социальной поддержкой жителей региона, деятельностью в области патриотического воспитания, а также проектами, направленными на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.
Благодаря реализации проектов-победителей конкурса жители региона смогут получить более 360 тыс. услуг.
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!