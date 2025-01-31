На поддержку проектов СОНКО в Самарской области направят 90 млн рублей

В 2025 г. общий объем грантовой поддержки проектов социально-ориентированных НКО составит 90 млн рублей. Из них 50 млн руб. — средства регионального бюджета, а 40 млн руб. — в качестве софинансирования Самарская область получит из Фонда президентских грантов. Традиционно старт конкурса будет объявлен весной.

Поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области. "Мы продолжаем реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраняем поддержку муниципальных программ развития этого сектора", — подчеркивал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Организатором конкурса социальных проектов СОНКО Самарской области выступает региональное Министерство экономического развития и инвестиций.

"Роль некоммерческих организаций в формировании социального климата на территории Самарской области только возрастает. В этом году региону вновь выделен грант президента Российской Федерации на софинансирование конкурса социальных проектов, а значит, важные инициативы будут реализованы и жители региона смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ежегодно в конкурсе принимают участие социально ориентированные НКО Самарской области, которые активно работают с незащищенными категориями граждан, пропагандируют семейные ценности, раскрывают творческий потенциал различных групп населения, занимаются социальной поддержкой жителей региона, деятельностью в области патриотического воспитания, а также проектами, направленными на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Благодаря реализации проектов-победителей конкурса жители региона смогут получить более 360 тыс. услуг.