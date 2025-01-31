Подведены итоги работы выставки "Самара"

В четверг, 30 января, состоялось закрытие региональной выставки "Самара", организованной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.
За время работы выставки были представлены все 37 муниципальных образований Самарской области, каждую неделю проводились тематические дни городских округов и муниципальных районов.
На отдельных площадках проходили разнообразные мастер-классы, проводились полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы по истории региона и игровые зоны для детей. Выставка продолжалась на протяжении 88 дней, ее посетило 51 650 гостей, из них 19 250 школьников и студентов, более девяти тысячи человек приняли участие в мастер-классах и более одной тысячи артистов Самарской области выступило с творческими номерами на сцене амфитеатра выставки.
На финальном дне работы выставки министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева отметила всех участников, организаторов и глав муниципалитетов за яркую и насыщенную программу, которую они презентовали на площадке.
"Выставка — это, в первую очередь, про людей. На сегодняшнем мероприятии мы от всей души поблагодарили каждого, кто так или иначе внес свой вклад в работу выставки "Самара". А также, что очень символично, поздравили пятидесятитысячного посетителя! Им стала экскурсовод из Тольятти Наталья Меркулова", — рассказала Екатерина Матвеева.
"Это так приятно, ведь на эту выставку мы с туристами приезжаем уже в пятый раз и всегда остаемся в восторге от насыщенной программы и выступлений людей нашего большого Самарского региона", — поделилась впечатлениями Наталья Меркулова.
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!