Подведены итоги работы выставки "Самара"

В четверг, 30 января, состоялось закрытие региональной выставки "Самара", организованной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

За время работы выставки были представлены все 37 муниципальных образований Самарской области, каждую неделю проводились тематические дни городских округов и муниципальных районов.

На отдельных площадках проходили разнообразные мастер-классы, проводились полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы по истории региона и игровые зоны для детей. Выставка продолжалась на протяжении 88 дней, ее посетило 51 650 гостей, из них 19 250 школьников и студентов, более девяти тысячи человек приняли участие в мастер-классах и более одной тысячи артистов Самарской области выступило с творческими номерами на сцене амфитеатра выставки.

На финальном дне работы выставки министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева отметила всех участников, организаторов и глав муниципалитетов за яркую и насыщенную программу, которую они презентовали на площадке.

"Выставка — это, в первую очередь, про людей. На сегодняшнем мероприятии мы от всей души поблагодарили каждого, кто так или иначе внес свой вклад в работу выставки "Самара". А также, что очень символично, поздравили пятидесятитысячного посетителя! Им стала экскурсовод из Тольятти Наталья Меркулова", — рассказала Екатерина Матвеева.

"Это так приятно, ведь на эту выставку мы с туристами приезжаем уже в пятый раз и всегда остаемся в восторге от насыщенной программы и выступлений людей нашего большого Самарского региона", — поделилась впечатлениями Наталья Меркулова.