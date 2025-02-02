Владислав Коновалов: "Могу сказать, что я сегодня счастлив"

После победы над "Пармой" (86:73) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также прокомментировал, как команда отреагировала на новость о банкротстве.

"Поздравляю всех наших болельщиков с победой! Такая нужная, такая характерная. Наши игроки стараются, та же осечка в Астане — это рост игроков. То, что мы выбросили и попали сегодня, этого мы не показывали в предыдущем матче. Сегодня домашняя площадка и наши болельщики нас вдохновили на то, что мы сыграли результативно и забили свои мячи. Наши травмированные игроки не смогли нам сегодня помочь, хотя и Попов, и Пынько хотели сыграть — но нашлись молодые ребята, которые дали нам ротацию и свежесть основным игрокам. В концовке эта свежесть сказалась на их бросках, они их забили. Спасибо Кардану, он вернулся после травмы, мы в него верили и сегодня он набрал важные очки. Вчера провели хорошую тренировку, были новые идеи и задумки — местами они сработали. Мне понравилось, что игроки быстро адаптируются к нашим установкам и принципам. Они отработали на сто процентов. Могу сказать, что я сегодня счастлив", — отметил тренер самарцев.

Также Владислав Николаевич прокомментировал, как команда отреагировала на новость о банкротстве: "У нас было собрание в Астане. Игроки были расстроены, той информацией, которая вышла в СМИ. Мы думали, как нам дальше быть и это немного сказалось на игре против "Астаны", — подытожил Коновалов.