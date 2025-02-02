Пешеход из Сергиевского района госпитализирован после наезда автомобиля

В субботу, 1 февраля, в 19:45 в п. Сургут 43-летний водитель Lada Granta нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на 57-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по левой стороне дороги.

Пешеход госпитализирован в травматологическое отделение больницы,сообщает ГУ МВД по Самарской области.