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Театр Культура

В самарском театре оперы и балета состоялась премьера спектакля "Метель"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 февраля, на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялась премьера спектакля "Метель".

Фото: Александр Крылов

Театрализованная фантазия "Метель", представляет собой прочтение знаменитой повести Александра Сергеевича Пушкина, исполнение музыки Георгия Васильевича Свиридова, написанной им к кинофильму "Метель", а также романсов на стихи поэта: "Зимний вечер", "Зимняя дорога", "Роняет лес багряный свой убор", "Подъезжая под Ижоры", "Предчувствие".

"Мы представили эксперимент. Для нашего театра Малая сцена — это экспериментальное пространство. И нам хотелось соединить несоединимое для театра оперы и балета: текст повести, вокал и хореографию. Подобная этюдная форма существования на сцене более присуща драматическому театру. И это интересный опыт для наших артистов", — рассказала режиссер-постановщик Оксана Штанина.

В первом премьером показе приняли участие: Рассказчик — Степан Волков, Марья Гавриловна — Евгения Бумбу, Владимир — Ярослав Кожевников, Бурмин — Максим Сударев, родители, прихожане, слуги, мужик и баба — Владимир Шачнев, Наталья Беляева, Марья Гавриловна и Владимир (хореографическая партия) — заслуженные артисты Самарской области Вероника Землякова и Дмитрий Пономарев, камерный ансамбль театра.

"Эксперимент — это важный элемент развития артиста. Во время исполнения роли Марьи Гавриловны мне пришлось прочувствовать и ощутить гораздо больше, чем испытывает драматическая актриса. В нашем произведении не так много пения, но много актерской игры и прозаического текста, который необходимо донести до зрителя", — поделилась впечатлениями Евгения Бумбу.

"Мы рассказываем историю, которую многие знают с детства. На первый взгляд она кажется сказочной, однако и в жизни случаются такие странные перипетии. Повесть "легла мне на сердце", что облегчило задачу, несвойственную не драматическому артисту: выучить достаточно объемный прозаический текст и донести его до зрителя", — добавил Степан Волков, исполнитель роли рассказчика.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов
Режиссер-постановщик, автор сценария и сценографии — Оксана Штанина
Дирижер — заслуженный артист России Борис Бенкогенов
Видеоконтент — Владимир Самарцев
Художник по свету — Антон Секачев
Хореограф-постановщик — заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова

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