Четверо человек пострадали в ДТП на Московском шоссе в Самаре

В воскресенье, 2 февраля, в Самаре четверо человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:44 25-летний водитель Changan Alsvin двигался по Московскому шоссе. Между улицами Банной и Березовой Аллеей он врезался в стоявшую на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель иномарки, его пассажирки 20 и 56 лет, а также 67-летняя пассажирка отечественного седана.