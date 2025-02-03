В Сызрани планируют создать центр водных видов спорта

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти Самарской области ищут инвестора, который займется созданием центра водных видов спорта в Сызрани. Информация об этом размещена на портале Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович