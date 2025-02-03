16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область оказалась в пятерке регионов-лидеров по соотношению вкладов и доходов Авито Авто: более половины автовладельцев хотят сэкономить при покупке ОСАГО Кризис среднего автовозраста — 83% ДТП в России происходит по вине мужчин 35-44 лет — аналитика ВСК Не менее четверти россиян позитивно оценивают внедрение биометрии в стране УФНС России по Самарской области: изменился порядок получения социальных налоговых вычетов на медицинские услуги, обучение и фитнес

Финансы Экономика и бизнес

Авито Авто: более половины автовладельцев хотят сэкономить при покупке ОСАГО

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Большинство собственников машины хотели бы сэкономить как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину — эту статью расходов на машину считают существенной 53% автовладельцев. Такие данные предоставили эксперты Авито Авто по результатам целевого опроса 10 тыс. человек, имеющих автомобили.

Сейчас возможность сэкономить на этой статье расходов предлагает Авито Авто, где при покупке автомобиля в Селекте пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО.

По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 году составили:

  • на ОСАГО — 11 249 рублей в год;
  • на КАСКО — 30 199 рублей в год;
  • на плановое ТО — 23 133 рубля в год;
  • на внеплановый ремонт — 38 669 рублей в год;
  • на топливо — 9 387 рублей в месяц;
  • на дополнительные расходы — 4 809 рублей в месяц.

Интересно, что наиболее предсказуемыми статьями расходов для автовладельцев оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Говоря об экономии, большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (его выбрали 45% респондентов), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы — платную парковку, мойку, хранение шин (31%). При этом 12% опрошенных заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.

Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. Эта категория затрат оказалась на 4-м месте среди тех, которые автовладельцы хотели бы сократить: ее выбрали 28% опрошенных. Любопытно, что чем старше респонденты, тем выше доля тех, кто считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям. У молодежи до 24 лет этот показатель составил 36%, а у людей старше 53 лет — 53%. Зависит отношение к ОСАГО и от места жительства респондентов. Например, среди респондентов из Воронежа доля тех, что считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, равна 53%. А у жителей Новосибирска и Самары — 40%. При этом 57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 000 рублей, еще 22% — от 10 000 до 15 000 рублей. В сумму более 25 000 рублей ОСАГО обходится 9% респондентов.

"Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов — 53% — отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности", — комментирует Эдуард Ефремов, руководитель направления "Транзакционная модель" в Авито Авто.

Средняя стоимость полиса ОСАГО по федеральным округам РФ, опрос Авито Авто, январь 2025 г.

Федеральный округ

Средняя стоимость полиса ОСАГО, руб.

Доля респондентов, считающих ощутимыми расходы на ОСАГО

Приволжский

10 168

55%

Уральский

10 624

58%

Южный

10 686

49%

Сибирский

10 747

53%

Северо-Кавказский

11 540

54%

Дальневосточный

11 642

48%

Северо-Западный

11 699

48%

Центральный

12 238

53%

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2