Фонд президентских грантов поможет реализовать социальный проект

В понедельник, 3 февраля, стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. Заявки принимаются на сайте фонда до 17 марта.
Напомним, что в январе были подведены итоги первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. Самарская область вновь оказалась в числе лидеров по количеству поддержанных проектов — участников конкурса и сумме выделенной поддержки (55 проектов на сумму более 133 миллионов рублей).
"Второй год подряд наш регион занимает третье место по ключевым показателям грантового конкурса, — подчеркнул министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов. — Первые две строчки рейтинга принадлежат Москве и Санкт-Петербургу, то есть из всех регионов Самара лидирует. Это говорит о том, что работа по поддержке наших некоммерческих организаций и оказание методической помощи в подготовке грантовых заявок ведется системно и приносит результаты".
Финансирование от Фонда президентских грантов получают некоммерческие организации из разных сфер. Ключевое требование к участникам — предложить проекты, которые окажут помощь жителям региона по социально важным направлениям. Максимально актуальное направление сегодня связано с поддержкой участников специальной военной операции и тех, кто уже вернулся домой и нуждается в социальной адаптации и поддержке. Например, среди региональных организаций, получивших грант фонда, есть такие, которые реализуют проекты в этой сфере.
"Я сам являюсь участником СВО и ветераном боевых действий, — рассказал директор автономной некоммерческой организации "Помощь инвалидам" Сергей Петров. — После возвращения у меня родилась идея проекта по психологической и социально-трудовой адаптации участников СВО, в том числе бывших осужденных. Эта работа, в первую очередь, включает взаимодействие с психологом, интеграцию в социальную и трудовую жизнь. Сейчас мы помогаем участникам определиться с направлением деятельности: это может быть работа на предприятии или индивидуальное предпринимательство. Организуем для них обучение у партнеров, среди которых заводы, частные охранные предприятия, также сотрудничаем с центром "Мой бизнес", где можно погрузиться в основы предпринимательства, узнать об условиях получения социального контракта и открыть свое дело".
В новом конкурсе Фонда президентских грантов могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в составе учредителей.
При этом фонд рекомендует не откладывать подачу заявки на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве проработки проекта. Кроме того, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны