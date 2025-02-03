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Общество

Фонд президентских грантов поможет реализовать социальный проект

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 февраля, стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. Заявки принимаются на сайте фонда до 17 марта.

Напомним, что в январе были подведены итоги первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. Самарская область вновь оказалась в числе лидеров по количеству поддержанных проектов — участников конкурса и сумме выделенной поддержки (55 проектов на сумму более 133 миллионов рублей).

"Второй год подряд наш регион занимает третье место по ключевым показателям грантового конкурса, — подчеркнул министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов. — Первые две строчки рейтинга принадлежат Москве и Санкт-Петербургу, то есть из всех регионов Самара лидирует. Это говорит о том, что работа по поддержке наших некоммерческих организаций и оказание методической помощи в подготовке грантовых заявок ведется системно и приносит результаты".

Финансирование от Фонда президентских грантов получают некоммерческие организации из разных сфер. Ключевое требование к участникам — предложить проекты, которые окажут помощь жителям региона по социально важным направлениям. Максимально актуальное направление сегодня связано с поддержкой участников специальной военной операции и тех, кто уже вернулся домой и нуждается в социальной адаптации и поддержке. Например, среди региональных организаций, получивших грант фонда, есть такие, которые реализуют проекты в этой сфере.

"Я сам являюсь участником СВО и ветераном боевых действий, — рассказал директор автономной некоммерческой организации "Помощь инвалидам" Сергей Петров. — После возвращения у меня родилась идея проекта по психологической и социально-трудовой адаптации участников СВО, в том числе бывших осужденных. Эта работа, в первую очередь, включает взаимодействие с психологом, интеграцию в социальную и трудовую жизнь. Сейчас мы помогаем участникам определиться с направлением деятельности: это может быть работа на предприятии или индивидуальное предпринимательство. Организуем для них обучение у партнеров, среди которых заводы, частные охранные предприятия, также сотрудничаем с центром "Мой бизнес", где можно погрузиться в основы предпринимательства, узнать об условиях получения социального контракта и открыть свое дело".
В новом конкурсе Фонда президентских грантов могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в составе учредителей.

При этом фонд рекомендует не откладывать подачу заявки на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве проработки проекта. Кроме того, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

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