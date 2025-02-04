Житель Похвистнево получил 13 месяцев колонии за хранение марихуаны

В Самарской области суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, причастного к незаконному обороту наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мае 2024 года в полицию Похвистнево поступило сообщение о том, что 40-летний местный житель может быть причастен к обороту наркотиков.

У него дома, в шкафу, правоохранители нашли оборудованный парник, откуда изъяли 19 кустов конопли, а также целлофановый пакет с марихуаной массой более 150 граммов.

Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемого признаки наркотического опьянения, в связи с чем направили его на медицинское освидетельствование. В отношении мужчины составили административный протокол по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача" и оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина пояснил, что выращивал наркотики для личного употребления, без цели сбыта. Ему предъявили обвинение по статье ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Похвистневский районный суд вынес приговор: наказание в виде лишения свободы сроком на 13 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.