Галерея "Заварка" анонсировала на этой неделе артист-ток, мастер-класс и фотопрогулку

В музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207а) 7-8 февраля пройдет серия мероприятий для жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 7 февраля, в 18.30 состоится артист-ток (12+) с самарским фотографом Екатериной Олениной. Модератор встречи — старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.

Сотрудники "Заварки" начинают знакомство посетителей с авторами художественных проектов выставки "Город/Деревня: маршрут построен" (12+). В создании экспозиции участвовали выпускники Школы проектной фотографии. В своих работах они показали, как сегодня деревня проникает в город, а город в деревню.

Первым гостем будет Екатерина Оленина — художница, которая работает с фотографией, живописью, скульптурой и стрит-артом. На выставке представлен ее проект "Переплетение", граничащий по форме между фотографией и инсталляцией. В этой работе Оленина рассматривает город и деревню как организмы со своей экосистемой, переплетающиеся и проникающие друг в друга.

Во время беседы с художницей гости узнают о ее творческом пути и художественном методе, обсудят прошлые работы и проект "Переплетение". Также будет возможность поговорить с Екатериной Олениной лично и задать ей вопросы. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 8 февраля, сотрудники "Заварки" организуют несколько мероприятий. В 11:00 начнется мастер-класс от мастерской "Столярник" (6+). Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Затем каждый участник сделает собственное изделие, которое после заберет с собой. Оно станет отличным подарком папам и дедушкам на День защитника Отечества. Вход на мероприятие — 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 14:00 пройдет фотопрогулка "Деревня в городе" (16+). Действующая выставка "Город/Деревня: маршрут построен" посвящена исследованию города, в том числе через фотографию. В рамках проекта сотрудники музея-галереи предлагают гостям выйти из стен "Заварки" и окунуться в пространство улиц.

Фотопрогулка "Деревня в городе" посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.

Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.