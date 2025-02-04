Госпаблики Самарской области — важный инструмент взаимодействия с жителями

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило статистику по госпабликам ведомств и госорганизаций за 2024 год. Так, аудитория официальных страниц ведомств и госорганизаций в соцсетях за прошедший год выросла более чем на 5 млн и составила около 53 млн человек.

В 2024 году пользователи стали активней взаимодействовать с госпабликами — ежемесячное число реакций, которые собирают публикации, выросло со 100 до 140 млн. В среднем каждый пользователь подписан на три и более страницы. Популярность госпабликов связана с их удобством — актуальные и проверенные новости всегда под рукой, в социальных сетях.

В Самарской области на сегодняшний день функционирует почти 2800 госпабликов, аудитория которых — более 1 290 000 уникальных подписчиков. Госпаблики охватывают ключевые сферы жизни: образование, здравоохранение, социальную поддержку, ЖКХ, спорт, культуру.

Для пользователей это не только источник проверенных новостей от ведомств и организаций, но также удобная платформа обратной связи, где можно задать вопрос и поделиться своим мнением по актуальным темам.

Основная задача госпабликов — сделать работу государственных органов и подведомственных организаций более открытой и доступной для граждан. Эксперты выделяют три причины, чтобы подписаться на госпаблики:

1. Госпаблики помогают оперативно получать достоверную информацию о работе государственных органов, запланированных мероприятиях и других важных аспектах.

2. Ресурсы госпабликов позволяют гражданам задавать вопросы, оставлять предложения и выражать мнение, что способствуют улучшению качества жизни за счет открытого контакта жителей и органов власти.

3. Госпаблики позволяют жителям быть в курсе изменений по ключевым вопросам в жизни области, участвовать в различных проектах и инициативах, а также влиять на решения, касающиеся жизни Самарского региона.

Все государственные паблики Самарской области доступны на популярных платформах, таких как ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

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