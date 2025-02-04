Госпаблики Самарской области — важный инструмент взаимодействия с жителями

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило статистику по госпабликам ведомств и госорганизаций за 2024 год. Так, аудитория официальных страниц ведомств и госорганизаций в соцсетях за прошедший год выросла более чем на 5 млн и составила около 53 млн человек.
В 2024 году пользователи стали активней взаимодействовать с госпабликами — ежемесячное число реакций, которые собирают публикации, выросло со 100 до 140 млн. В среднем каждый пользователь подписан на три и более страницы. Популярность госпабликов связана с их удобством — актуальные и проверенные новости всегда под рукой, в социальных сетях.
В Самарской области на сегодняшний день функционирует почти 2800 госпабликов, аудитория которых — более 1 290 000 уникальных подписчиков. Госпаблики охватывают ключевые сферы жизни: образование, здравоохранение, социальную поддержку, ЖКХ, спорт, культуру.
Для пользователей это не только источник проверенных новостей от ведомств и организаций, но также удобная платформа обратной связи, где можно задать вопрос и поделиться своим мнением по актуальным темам.
Основная задача госпабликов — сделать работу государственных органов и подведомственных организаций более открытой и доступной для граждан. Эксперты выделяют три причины, чтобы подписаться на госпаблики:
1. Госпаблики помогают оперативно получать достоверную информацию о работе государственных органов, запланированных мероприятиях и других важных аспектах.
2. Ресурсы госпабликов позволяют гражданам задавать вопросы, оставлять предложения и выражать мнение, что способствуют улучшению качества жизни за счет открытого контакта жителей и органов власти.
3. Госпаблики позволяют жителям быть в курсе изменений по ключевым вопросам в жизни области, участвовать в различных проектах и инициативах, а также влиять на решения, касающиеся жизни Самарского региона.
Все государственные паблики Самарской области доступны на популярных платформах, таких как ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.
Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий:
- Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области ("Телеграм")
- Министерство здравоохранения Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство цифрового развития и связи Самарской области ("Телеграм")
- Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области ("Телеграм")
- Министерство строительства Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство промышленности и торговли Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство спорта Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство туризма Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство образования Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство культуры Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство имущественных отношений Самарской области
- Министерство молодёжной политики Самарской области ("Телеграм")
- Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Комитет охоты и рыболовства Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство финансов Самарской области
- Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области ("Телеграм", "Одноклассники")
- Министерство науки и высшего образования Самарской области
Последние комментарии
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