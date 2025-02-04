Один человек попал в больницу после ДТП на трассе под Тольятти

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Во вторник, 4 февраля, в Ставропольском районе в ДТП попал 28-летний водитель ВАЗ-2110. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области