Один человек попал в больницу после ДТП на трассе под Тольятти

Во вторник, 4 февраля, в Ставропольском районе в ДТП попал 28-летний водитель ВАЗ-2110. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:30 на 17 км дороги Тольятти — Ташелка он не справился с управлением. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Volkswagen Caravelle.
Водителя отечественного автомобиля госпитализировали с травмами.
На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ № 149 ПСО № 30 противопожарной службы Самарской области. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!