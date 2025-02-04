Три человека насмерть отравились угарным газом с начала февраля в Самарской области

Во вторник, 4 февраля, в Сызрани два человека отравились угарным газом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В квартире на ул. Красильникова в результате отравления угарным газом погиб 25-летний мужчина и пострадала 23-летняя женщина. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неисправность вытяжки.
Аналогичная трагедия произошла 1 февраля в с. Старое Эштебенькино Челно-Вершинского района. Там погибли двое мужчин 62 и 43 лет и пострадала 40-летняя женщина. Предположительно, причиной ЧП было нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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