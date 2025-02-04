В самарском метро проезд дешевле на 10 руб. при "Оплате улыбкой"

Проезд в самарском метрополитене для пассажиров, которые выберут способ оплаты по биометрии до 15 апреля, составит 27 руб., сообщает городской департамент транспорта.
Обычная цена проезда — 37 рублей.
Для того, чтобы оформить оплату по биометрии, необходимо:
1. Зарегистрировать биометрию в приложении "Госуслуги Биометрия";
2. Подключить оплату по биометрии через Сбер ID или своего банка;
3. Оплачивать проезд улыбкой.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.