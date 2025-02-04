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Транспорт Транспорт и связь

В самарском метро проезд дешевле на 10 руб. при "Оплате улыбкой"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проезд в самарском метрополитене для пассажиров, которые выберут способ оплаты по биометрии до 15 апреля, составит 27 руб., сообщает городской департамент транспорта. 

Обычная цена проезда — 37 рублей. 

Для того, чтобы оформить оплату по биометрии, необходимо:

1. Зарегистрировать биометрию в приложении "Госуслуги Биометрия";
2. Подключить оплату по биометрии через Сбер ID или своего банка;
3. Оплачивать проезд улыбкой.

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