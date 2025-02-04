В самарском метро проезд дешевле на 10 руб. при "Оплате улыбкой"

Проезд в самарском метрополитене для пассажиров, которые выберут способ оплаты по биометрии до 15 апреля, составит 27 руб., сообщает городской департамент транспорта.

Обычная цена проезда — 37 рублей.

Для того, чтобы оформить оплату по биометрии, необходимо:

1. Зарегистрировать биометрию в приложении "Госуслуги Биометрия";

2. Подключить оплату по биометрии через Сбер ID или своего банка;

3. Оплачивать проезд улыбкой.