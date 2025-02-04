В Сызрани женщина погибла от отравления угарным газом

Во вторник, 4 февраля, в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об инциденте в квартире на ул. Кадровой.
54-летняя женщина отравилась и погибла угарным газом и погибла.
Помимо этого, в 11:50 в региональное управление МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире на ул. Каховской в Самаре. Пострадала 70-летняя женщина.
По предварительным данным, причинами ЧП было нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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