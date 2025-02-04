Дадут поставить аттракционы: для парков Самары подыщут якорных спонсоров

Мэрия Самары при поддержке регионального правительства должна разработать комплексную программу благоустройства парков. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании во вторник, 4 февраля.
"Необходимо навести порядок в парках. Причем в самом широком смысле этого слова, в соответствии с современными представлениями о том, что такое комфортная городская среда. Программу в течение ближайших 4-х лет необходимо завершить, благоустроив девять основных городских парков", — сказал Вячеслав Федорищев.
Судя по его словам, чиновникам предстоит обеспечить проведение работ не только за счет бюджетного финансирования, но и посредством привлечения якорного бизнеса, который создает качественное и безопасное место отдыха — к примеру аттракцион, аквапарки или другие большие объекты массового посещения людей.
"Есть много разных активностей, в которые бизнес с удовольствием приходит, обеспечивая и благоустройство, и создание такого туристического направления для жителей и для гостей", — отметил глава региона.
При разработке программы чиновники будут использовать опыт Москвы. Для этого в правительство столицы планируют делегировать ответственного сотрудника.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?