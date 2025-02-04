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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дадут поставить аттракционы: для парков Самары подыщут якорных спонсоров

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары при поддержке регионального правительства должна разработать комплексную программу благоустройства парков. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании во вторник, 4 февраля.

Фото: Александра Ламзина

"Необходимо навести порядок в парках. Причем в самом широком смысле этого слова, в соответствии с современными представлениями о том, что такое комфортная городская среда. Программу в течение ближайших 4-х лет необходимо завершить, благоустроив девять основных городских парков", — сказал Вячеслав Федорищев.

Судя по его словам, чиновникам предстоит обеспечить проведение работ не только за счет бюджетного финансирования, но и посредством привлечения якорного бизнеса, который создает качественное и безопасное место отдыха — к примеру аттракцион, аквапарки или другие большие объекты массового посещения людей.

"Есть много разных активностей, в которые бизнес с удовольствием приходит, обеспечивая и благоустройство, и создание такого туристического направления для жителей и для гостей", — отметил глава региона.

При разработке программы чиновники будут использовать опыт Москвы. Для этого в правительство столицы планируют делегировать ответственного сотрудника. 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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