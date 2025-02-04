В Самарской области продолжается прием заявок на конкурс "Союз талантов России"

В Самарской области продолжается прием заявок участие в XXXI Международном фестивале-конкурсе "Союз талантов России".
Фестиваль-конкурс "Союз талантов России" пройдет с 31 мая по 1 июня в Москве, в колонном зале Дома Союзов при поддержке Госдумы РФ и Министерства культуры России.
Мероприятие, запланированное в рамках празднования 80-летия Великой Победы, будет направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, а также подвигах участников Специальной военной операции, проводимой на территории Украины.
К участию приглашаются солисты и ансамбли детских школ искусств, досуговых центров, домов культуры, хореографических и вокальных студий, любительские и профессиональные оркестры. Возраст участников — от пяти до 35 лет. Для них предусмотрены номинации "Хореография", "Вокал", "Хоры, хоровые ансамбли", "Инструментальное исполнительство", "Мир без границ".
В составе профессионального жюри — заслуженные деятели искусств России, а также ведущие педагоги Музыкального училища им. Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлевского балета.
В рамках фестиваля-конкурса ведется образовательная программа по направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство. По окончании обучения руководители творческих коллективов получают Сертификаты дополнительного образования от АНО ПРТИ "Союз талантов" о прохождении мастер-классов от ведущих педагогов России.
1 июня победители примут участие в праздничном гала-концерте, посвященном 80-летию Победы, "Песни, опаленные войной" и выступят на одной сцене с популярными звездами эстрады.
Заявки принимаются до 30 апреля. Форму можно заполнить на сайте или направить заявку по электронной почте festival@souztalantov.com.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны