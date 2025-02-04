В Самарской области продолжается прием заявок на конкурс "Союз талантов России"

В Самарской области продолжается прием заявок участие в XXXI Международном фестивале-конкурсе "Союз талантов России".

Фестиваль-конкурс "Союз талантов России" пройдет с 31 мая по 1 июня в Москве, в колонном зале Дома Союзов при поддержке Госдумы РФ и Министерства культуры России.

Мероприятие, запланированное в рамках празднования 80-летия Великой Победы, будет направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, а также подвигах участников Специальной военной операции, проводимой на территории Украины.

К участию приглашаются солисты и ансамбли детских школ искусств, досуговых центров, домов культуры, хореографических и вокальных студий, любительские и профессиональные оркестры. Возраст участников — от пяти до 35 лет. Для них предусмотрены номинации "Хореография", "Вокал", "Хоры, хоровые ансамбли", "Инструментальное исполнительство", "Мир без границ".

В составе профессионального жюри — заслуженные деятели искусств России, а также ведущие педагоги Музыкального училища им. Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлевского балета.

В рамках фестиваля-конкурса ведется образовательная программа по направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство. По окончании обучения руководители творческих коллективов получают Сертификаты дополнительного образования от АНО ПРТИ "Союз талантов" о прохождении мастер-классов от ведущих педагогов России.

1 июня победители примут участие в праздничном гала-концерте, посвященном 80-летию Победы, "Песни, опаленные войной" и выступят на одной сцене с популярными звездами эстрады.

Заявки принимаются до 30 апреля. Форму можно заполнить на сайте или направить заявку по электронной почте festival@souztalantov.com.