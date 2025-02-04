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Преступления Происшествия

Директора самарского МУП будут судить за взятки

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело директора муниципального предприятия, обвиняемого в получение взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2023 г. он получал ежемесячно от директора ООО 20 тыс. руб. за предоставление в аренду помещения, находившегося на балансе предприятия. При этом оформленного договора аренды не было, а МУП не получало деньги. Ущерб составил 220 тыс. рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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