Директора самарского МУП будут судить за взятки

В Самаре отправили в суд уголовное дело директора муниципального предприятия, обвиняемого в получение взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2023 г. он получал ежемесячно от директора ООО 20 тыс. руб. за предоставление в аренду помещения, находившегося на балансе предприятия. При этом оформленного договора аренды не было, а МУП не получало деньги. Ущерб составил 220 тыс. рублей.