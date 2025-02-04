Директора самарского МУП будут судить за взятки

В Самаре отправили в суд уголовное дело директора муниципального предприятия, обвиняемого в получение взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 2023 г. он получал ежемесячно от директора ООО 20 тыс. руб. за предоставление в аренду помещения, находившегося на балансе предприятия. При этом оформленного договора аренды не было, а МУП не получало деньги. Ущерб составил 220 тыс. рублей.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?