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Государство и Бизнес Экономическая политика

Молодые предприниматели Самарской области примут участие в конкурсе грантов "Создай Наше"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовала регистрация на участие в федеральном конкурсе молодежного предпринимательства "Создай Наше". Это совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Принять участие в нем могут начинающие предприниматели от 14 до 28 лет по двум направлениям: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до 3 лет". Каждому участнику предстоит пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.

Создавать условия для молодых и начинающих предпринимателей в Самарской области - задача, которую обозначил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе регулярно проходят конкурсы грантов для молодых, социальных предпринимателей. В 2024 году впервые прошел конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий.

По итогам конкурса "Создай Наше" эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП.

"Поддержка активных, амбициозных молодых предпринимателей - наш приоритет. Самарским ребятам есть что показать на уровне страны: это проекты в сфере креативных индустрий, производства, общепита, индустрии туризма и многих других отраслей. Приглашаю начинающих предпринимателей региона к участию в конкурсе "Создай Наше" и достойно представлять свой проект и Самарскую область", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 22 апреля в течение месяца эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей. Их имена будут названы 26 мая в ходе торжественной церемонии награждения.

"Проводя конкурс "Создай Наше" впервые в прошлом году, мы увидели большой интерес к нему со стороны молодежи. Всего желание принять участие изъявили более 5 тыс. человек из 88 регионов страны, - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - И после завершения заявочной кампании к нам поступали обращения от тех, кто не успел зарегистрироваться, с вопросами о новом конкурсе. Видя его востребованность, мы решили сделать второй сезон".

Регистрация на конкурс "Создай Наше" открыта до 15:00 мск 3 марта. Обучение начнется 11 марта и продлится три недели. За это время своим опытом с участниками поделятся эксперты профессиональных деловых объединений и успешные представители бизнеса. Заявку можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ.

"Участие в конкурсе "Создай Наше" - это не просто шанс для молодых предпринимателей получить финансирование, но и уникальная возможность обрести знания, навыки и знакомства, необходимые для успешного ведения бизнеса", - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Создание условий легкого старта и комфортного ведения бизнеса предусмотрено национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по участию в конкурсе можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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