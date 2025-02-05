Молодые предприниматели Самарской области примут участие в конкурсе грантов "Создай Наше"

Стартовала регистрация на участие в федеральном конкурсе молодежного предпринимательства "Создай Наше". Это совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива".
Принять участие в нем могут начинающие предприниматели от 14 до 28 лет по двум направлениям: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до 3 лет". Каждому участнику предстоит пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.
Создавать условия для молодых и начинающих предпринимателей в Самарской области - задача, которую обозначил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе регулярно проходят конкурсы грантов для молодых, социальных предпринимателей. В 2024 году впервые прошел конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий.
По итогам конкурса "Создай Наше" эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП.
"Поддержка активных, амбициозных молодых предпринимателей - наш приоритет. Самарским ребятам есть что показать на уровне страны: это проекты в сфере креативных индустрий, производства, общепита, индустрии туризма и многих других отраслей. Приглашаю начинающих предпринимателей региона к участию в конкурсе "Создай Наше" и достойно представлять свой проект и Самарскую область", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
С 22 апреля в течение месяца эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей. Их имена будут названы 26 мая в ходе торжественной церемонии награждения.
"Проводя конкурс "Создай Наше" впервые в прошлом году, мы увидели большой интерес к нему со стороны молодежи. Всего желание принять участие изъявили более 5 тыс. человек из 88 регионов страны, - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - И после завершения заявочной кампании к нам поступали обращения от тех, кто не успел зарегистрироваться, с вопросами о новом конкурсе. Видя его востребованность, мы решили сделать второй сезон".
Регистрация на конкурс "Создай Наше" открыта до 15:00 мск 3 марта. Обучение начнется 11 марта и продлится три недели. За это время своим опытом с участниками поделятся эксперты профессиональных деловых объединений и успешные представители бизнеса. Заявку можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ.
"Участие в конкурсе "Создай Наше" - это не просто шанс для молодых предпринимателей получить финансирование, но и уникальная возможность обрести знания, навыки и знакомства, необходимые для успешного ведения бизнеса", - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.
Создание условий легкого старта и комфортного ведения бизнеса предусмотрено национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по участию в конкурсе можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?